Primavera chic

La moda se contagia de luz y color, de romanticismo, de frescura, de flores, de volantes, de tejidos vaporosos... Pura vida. El buen tiempo nos pide presumir de piel, sensualidad en estado puro con las transparencias, el encaje, la gasa, el crepé de seda.



Las tendencias protagonistas de los desfiles inundan los estilismos de “Street Style” por su belleza y versatilidad. Es el momento de enamorar a tu armario con dulces lazos, encajes delicados, bucólicos conjuntos estivales.

Tendencias flechazo

Bailarinas zapatillas características de la danza clásica inspiran la moda de la primavera, el rosa empolvado es el color elegido. Romanticismo en estado puro, plumas, encajes, fruncidos, satinados, lo ultrafemenino está más de moda que nunca.



“Retro Candy” o la tendencia “granny” que añade a tu look dulces estampados vichy, perlas y detalles de inspiración “vintage”.



El azul, es el color de las aguas del Mediterráneo, de los complementos de la luz y de la serenidad. Es el color de la temporada, el denim es el tejido eterno que da vida a los estilismos más buscados. El Azul “klein” también tiñe prendas y accesorios, lo verás de pareja con el negro.



Diseños de rafia, de principio orgánico, sostenible y artesanal. Con formas y diseños que se hacen irresistibles.



El verde agua, detalles turquesa con guiños azulados nos trasladan a paisajes con aguas cristalinas. Lo veremos tanto en diseños sofisticados de tul o gasa como en looks más casuales.



El talle bajo regresa a nuestras vidas con diseños cuajados de lentejuelas, faldas de espíritu boho o pantalones cargo son las propuestas que vienen pisando fuerte.



El satén sigue siendo el rey para los vestidos de celebraciones, es un tejido fluido y sedoso que invade todo nuestro armario incluido nuestro zapatero.



Eterna mini falda, la falda que reina siempre en primavera es la mini y el estilo sastre es la protagonista indiscutible.



Total looks, vestir del mismo color está de moda en tonalidades contratadas o en mono color.



El clásico chic como una blazer negra es la prenda más versátil y elegante. El must que debemos tener siempre junto a una maravillosa camisa blanca, camisas con denominación de orígen masculina. La eterna camisa blanca que sobrevive con elegancia al paso del tiempo con un sinfín de opciones, bordadas, oversize…



Vestidos con espíritu Boho, llenos de movimiento, vaporosos, las claves para llevar este tipo de vestido es que sean largos a ras del suelo con volantes y estampados.



Esta primavera las flores sobresalen y se escapan de los estampados tomando una nueva dimensión en los diseños.

Microtendencias

Si aún no has terminado de configurar toma nota de estas microtendencias, elige colores vitamina, recupera clásicos y apuesta más que nunca por los complementos como los chokers, broches, plumas, pendientes de frutas.



–Las plumas ponen la nota sofisticada, femenina y delicada con un punto dramático, las plumas aparte de la noche se llevan a plena luz del día gracias a las blazers, modernos tops y zapatos.



–Las gargantillas, estilo cadena , los choker se alzan con fuerza para combinarlos con todo tipo de looks, con un traje sastre, con un crop top sexy o con un sencillo vaquero y una camisa o camiseta básica.



–Orange is the new black, el color naranja es una vibrante vitamina, tops de punto, traje sastre estampados, faldas lady, alpargatas, sandalias que ponen el punto cítrico a los looks.



–Los “Kitten Heels”, a medio camino entre una bailarinas y el clásico stiletto, más cómodos. Antiguamente se utilizaban como zapato de “entrenamiento” por sus pocos centímetros, antes de subir a unos tacones más altos.



–Shorts de vértigo, arriesga y lleva los pantalones al límite, ultracortos es momento de presumir de piernas y de bronceado.



–Deportivas blancas, pisadas “sporty”, deportivas blancas como un básico de fondo de armario, cómodas chic y absolutamente versátiles.



–Moda “Chunky”, grandes plataformas que nos vuelven a enamorar, destalonadas, con tiras y cierre al tobillo, muy en tendencia.



Vamos a florecer sobre el asfalto, con vestidos de flores, chaquetas de colores vitamina, sandalias, complementos, pendientes, bolsos de rafia, artesanía con motivos naturales. Para renacer y mirar la vida con la luz de la primavera.