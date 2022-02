Gala de los Goya 2022

Por Natalia Alcayde





Una cita que reúne a los rostros mas conocidos del panorama español, una gran celebración con un espectáculo pirotécnico en el exterior del Palau de les Arts para el cine español en su 36ª edición, el reencuentro al fin del cine con su público, tras la gala anterior en 20021 de Málaga marcada por la ausencia de público y por la pandemia. El cine español recupera su esplendor.









Actores, actrices, directores, guionistas, famosos y celebridades todos ellos con sus mejores galas. Aunque por supuesto no todo ha sido glamour y algunos asistentes a la gala han escogido mal por no decir... un desastre. Y no me refiero a no coincidir con mis gustos o con los tuyos, o con la mayoría de las tendencias actuales de la moda, ni con la manera que tiene cada persona o diseñador de expresarse, eso es fantástico y para eso está la moda para ser cada uno diferente y personal. Me refiero a que algunos han pensado que iban a un baile de disfraces, elecciones ridículas y de mal gusto, desmereciendo la gala tan importante que era para nuestro cine y nuestra moda, si lo que pretendían era llamar la atención, entonces no merecen ni ser mencionados.

















Nos centraremos en los mejores vestidos, el negro fue el color predominante de la noche para una alfombre roja de diseño español, de lo más inspiradora, se han decantado por Ana locking, Palomo Spain, Francis Montesinos, Pedro del Hierro, Rédenlo Brand, Ze García, Paco Varela, Alicia Urquijo, Mans Concep, Martinelli, Bárcena entre otros. Y por supuesto firmas internacionales de prestigio. La aparición de Cate Blanchett sinónimo de elegancia puso muy alto el nivel de la noche.

























Qué ganas de ver los vestidos más espectaculares, lentejuelas, escotes, aberturas, colas... todos los looks que nos han conquistado y que son merecidos de una “Red Carpet” tan importante como la nuestra. Los más fabulosos fueron:





















– Cate Blanchett: La estrella australiana más internacional y sinónimo de elegancia, eligió uno de los vestidos más espectaculares de la noche. Con flecos de cristales, el escote Halter que más favorece y una abertura en V invertida en el abdomen.









– Nieves Álvarez: Siempre nos deslumbra, es maravillosa. Con un diseño de Alta Costura de Stéphane Rolland, vestido en contraste en blanco y negro sobre tejido transparente, con escote redondeado y la falda de volantes coronado por un cinturón de cristales. Combinado con joyas únicas de archivo histórico de Bulgari, entre las que destacaba el anillo de zafiro Trombino que perteneció a Elizabeth Taylor. Completando el estilismo unos zapatos de Louboutin.









– Paula Echevarría: Con un vestido sofisticado de super estrella, muy acertado, un diseño del cordobés Andrés Pozuelo (su nombre artístico es Andrew Pocrid) en crepe de color negro con escote palabra de honor, destaca la pieza delantera con tejido plisado, con forma de abanico junto con sandalias Lodi y joyas Del Páramo Vintage.









– Milena Smit: Con un increíble vestido hecho a medida de la casa Balmain Atelier. El look cuenta con un crosp top personalizado creado utilizando la técnica de silicona flexible y hoja de oro técnica japonesa Kintsugi de abrazar la imperfección, completado con una falda de seda dibujada a partir de la tradición de Alta Costura del siglo XIX. Joyas de Cartier y zapatos de Aquazzura. Atrevida y acertada un estilismo asombroso.





















– Michelle Jenner: Con un vestido de pailletes de silueta lencera de la colección Resort 22 de Carolina Herrera, con un peinado wet que dejaba a la vista unos pendientes de Bulgari con forma de perla.





















– Luz Casal: Con un elegantísimo vestido en terciopelo negro con grandes flores hechas a mano en pan de oro. Diseñado por Teresa Helbig. Acertadísimo muy de Luz.









– Goya Toledo: Vestido asimétrico blanco con aplicaciones joya de perlas blancas que envuelven el escote irregular adornado con bordados florales. Cuerpo de sirena y cola. Diseñado por Elie Saab.









– Penélope Cruz: Toda una romántica bailarina de Chanel, vestido con escote recto, tirante fino y falda voluminosa.













– Barbara Lennie: En negro y dorado, un vestido con escote en V, falsas mangas de plumas y falda plisada en acabado metalizado. Por supuesto tenía que ser de Gucci.









– Aitana Sánchez Gijón: Vestido de Roberto Diz, con escote palabra de honor con un elegante bordado horizontal y falda de gran volumen, compuesta por varias capas de tejido y velada con tul. Las joyas

son de la casa Cartier y las sandalias de la casa Aquazurra.









– Marta Nieto: Vestido blanco de alta costura de Giambattista Valli, palabra de honor recto con aplicaciones de flores bordadas, marcada la cintura con un cinturón joya y “clutch” de Jimmy Choo, zapatos de Roger Vivier, joyas Grassy.









– Mina El Hammani: Un vestido túnica que nos recuerda a las divas del cine clásico firmado por Fendi. Con un dibujo en lineas negras en un lateral . Zapatos Louboutin y joyas de Cartier.









– Belén Rueda: Mono negro con falda de gasa con vuelo de la firma Valenzuela Atelier. Uno de los pocos looks de pantalón de esa noche. Un diseño de terciopelo con cola azul de Valenzuela Atelier y sandalias de Aquazzura, bolso de Liana Yapes y una joyas especiales de Del Páramo Vintage, pendientes desmontables de los años 60 con esmeraldas colombianas y sortija Art Deco francesa.





















– Juana Acosta: Vestido ajustado en azul marino de Oscar de la Renta, con escote barco y una aplicación de flor en contraste sobrio y muy elegante. Joyas de Cartier.





















– Belén Cuesta: Vestido bicolor voluminoso con escote cruzado y falda de capas de tul firmado por Carolina Herrera. Joyas de Chaumet.





















– Belén López: Elegantísimo vestido palabra de honor con escote original geométrico y llamativo en negro con tejido brillante y cola de Manuel Zerpa, joyas de Bárcena y zapatos Lodi.





















– Blanca Romero: Deslumbrante con vestido negro de Virginia Absuelta en lentejuelas con escote irregular, la cola extra larga es sin duda lo más llamativo, joyas Vintage y zapatos Lodi.





















– Ángela Molina: Original combinación de top y falda de flecos de Dior.





















– Eugenia Osborne: Vestido negro palabra de honor corte sirena de Roberto Diz con aplicaciones bordadas en dorado y una gran lazada en la espalda. Joyas de Rabat.





















– Cristina Castaño: vestido largo lencero bustier con encaje y transparencias con pedrería negra y capa a juego de la firma Roberto Diz.





















– Verónica Echegui: Un look de lo más original de la colección Crucero 2022 de Dior por Maria Grazia Chiuri. Compuesto por un Body con capucha y un vestido de seda y gasa. Joyas de Chaumet.





















– Almudena Amor: Vestido de corte asimétrico en tono morado y plata que lleva encima una capa de tul transparente, muy años veinte de Alessandro Michele para Gucci.





















– Najwa Nimri: Vestido degradado de lentejuelas cuadradas, cuello halter con americana negra de la casa Givenchy.





















– Teresa Riot: Vestido a medida en palabra de honor con detalle frontal de una flor confeccionado en lúrex dorado con malla de algodón negra y cola de muselina de seda de Redondo Brand.





















–Alfonso Bassave: Esmoquin en negro y azul marino con chaqueta de terciopelo de Emporio Armani, broche en la solapa de Bárcenas, reloj Cartier.





















– Álvaro Cervantes: Contraje a rayas y pajarito en negro, zapatos terciopelo con bordado del logo en dorado, todo de Dolce&Gabbana.









– Paco León: Traje negro con mangas de plumas de Gucci, y broche de Cartier.





Una gala de los Goya sin presentadores bastante sosa y sin chispa, menos mal que nos han compensado los

actores y actrices con los magníficos looks antes mencionados. Espero que compartamos opiniones.