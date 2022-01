Vox rechaza que Yolanda Díaz tenga "perfil presidenciable" y pueda ser algo "en una España sensata"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no ve ningún "perfil presidenciable" en la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ni contempla bajo ningún supuesto que pueda llegar a "ser algo" en "una España sensata".







"Nos estamos volviendo locos", reflexiona en una entrevista con Europa Press sobre las opciones de Yolanda Díaz para llegar al Palacio de La Moncloa. "Una señora que ayer estaba diciendo que tenía que rodar la cabeza de los Borbones, que decía que (Hugo) Chávez era un líder espiritual para la izquierda, que está alineada con los postulados más radicales y comunistas", repasa.





Con estas premisas, no cree que "un cambio de imagen" de Yolanda Díaz y su acuerdo con los sindicatos y la patronal para la reforma laboral la hagan "más presidenciable". De hecho, sostiene que su intención de voto actual es menor que la del anterior vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "hace solo unos meses".





NI EN SUS MEJORES SUEÑOS

"No la veo presidenciable por ningún lado, vamos, ni en sus mejores sueños", insiste dejando escapar una sonrisa el portavoz parlamentario de Vox, que cree que se están "normalizando cosas que son increíbles".





"¿Cómo va a ser Yolanda Díaz presidenciable? ¿Cómo va a ser un comunista presidenciable?", pregunta achacando su presencia en el Gobierno a una actitud "irresponsable" del PSOE, "carente de sentido de estado y entregado al tacticismo". Según señala, algo similar solo ha sucedido en Grecia "y así les ha ido", remacha.





Espinosa de los Monteros insiste en rechazar que "un comunista que ayer estaba levantando el puño en Venezuela" pueda "tener el más mínimo sentido de Estado" y "ser absolutamente nada en el futuro de una España sensata y responsable". "Nos estamos volviendo locos, bajo ningún concepto", descarta.





ABASCAL NO HA PEDIDO VER AL PAPA

Por otro lado, afirma que la relación de Vox con la CEOE, que ha firmado el acuerdo para la reforma laboral, es "correcta" aunque no "muy intensa". Eso sí, "no tan cercana" como la que mostró su presidente, Antonio Garamendi, con el líder del PP, Pablo Casado, cuando bromeó comparando su relación con la de Yoko Ono y John Lennon.





En cuanto a la Iglesia, después de que Yolanda Díaz mantuviese hace un mes un encuentro con el Papa Francisco, Espinosa de los Monteros asegura que no le "consta" que desde Vox hayan solicitado también reunirse con el Pontífice.





De hecho, explica que Vox no tiene "una relación" especial con la Conferencia Episcopal Española. "Creo que la Iglesia tiene su camino, la política tiene el suyo y cuanto menos se mezclen mejor", sostiene.