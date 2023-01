Feijóo ve al Gobierno "intervenido" por sus socios en nueva versión del 155

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez está "intervenido" por sus socios parlamentarios en una "nueva versión" del artículo 155 de la Constitución, el que se aplicó para intervenir Cataluña tras la declaración unilateral de independencia.

Así lo ha señalado Feijóo en un desayuno informativo en el que ha estado respaldado por los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Xunta de Galicia, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y dirigentes de su partido como la secretaria general, Cuca Gamarra.

Según el líder del PP, el jefe del Ejecutivo es un "presidente cautivo por su propia voluntad", gobierna en "libertad condicionada", cumple un rol de "subordinado útil", es "intérprete de un libreto escrito por la extrema izquierda y el independentismo" y alguien que supedita los intereses del PSOE a su soberbia porque se considera "alfa y omega".

Cree además el líder de la oposición que mientras que en otros países existen "fuerzas retrógradas, oscuras, nostálgicas" pero que son "tan extremistas como minoritarias" en España "son los que marcan la pauta" porque Sánchez ha convertido a la socialdemocracia en un "apéndice de los extremismos".

Además, ha acusado al presidente del Gobierno de "plagiar" la política "perniciosa" de los "sediciosos", del procés, con un "catálogo de comportamientos" que van desde el "desprecio" a los organismos de control, a los "ataques furibundos al Poder Judicial", a la oposición o la prensa.

También ha asegurado que las "erosiones" al Estado que, a su juicio, ha protagonizado Sánchez no aparecían en su programa y ha argumentado que en España hay "muchas leyes" en las que "las mayorías no se ven reflejadas" ni quienes votaron al PSOE "porque son frutos de las minorías".

"Su coalición de Gobierno la forman partidos anticonstitucionales (...) así se manifiestan y califican a sí mismos", ha sostenido también el líder del PP, quien ha abundado en que es "muy difícil" formar parte de un Ejecutivo cuando sus socios no creen en el país.

Frente a esta situación, Feijóo ha dicho que su receta se basa en la centralidad, la estabilidad y las certezas, y que su objetivo único es España, "no tenemos otro", ha aseverado, antes de apuntar: "Preferimos estar en la oposición defendiendo España que estar en el Gobierno desarticulando España".

Y ha acusado al presidente del Gobierno de no ser "humilde para asumir errores", "sensible para ayudar a las familias" y tampoco "respetuoso con los principios democráticos". Para Feijóo, este Gobierno no tiene límites y puede convertir cualquier "pesadilla" en realidad.

Tras opinar que España debe cambiar de presidente si quiere avanzar, el líder del PP ha añadido que Sánchez encabeza "el Gobierno de los problemas" porque los inventa, los agrava cuando existen, como en el caso de la ley del solo sí es sí, y los oculta cuando no puede resolverlos.

UN PLAN PARA FORTALECER EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Feijóo ha adelantado además que, como parte de su plan de calidad institucional, el PP trabaja en un plan para el "fortalecimiento" del Tribunal Constitucional, que pase porque sean inelegibles quienes hayan ocupado cargos políticos en los últimos 5 años y reformar el modo de elección para que los candidatos a magistrados tengan que comparecer públicamente.

También busca el PP "nuevos estándares de transparencia" y actuar en los "calendarios de resolución". La meta es "proteger el TC" y finalizar la actual etapa en la que, a juicio del PP, se ha buscado desprestigiar a los miembros de este órgano de garantías.

Por otra parte, Feijóo ha señalado que el PP está dispuesto a votar a favor del último al decreto anticrisis siempre que el Gobierno acepte la propuesta del PP para rebajar también el IVA en la carne, el pescado y las conservas.