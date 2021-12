Casado no se pronuncia sobre si apoya a Ayuso como presidenta del PP de Madrid y elogia la labor de todos sus 'barones'

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado este miércoles entrar en cuestiones orgánicas internas al ser preguntado expresamente si respalda a Isabel Díaz Ayuso para presidir el PP de Madrid. Tras asegurar que ahora están centrados en las elecciones autonómicas en Castilla y León, previstas para el 13 de febrero, ha elogiado la gestión "extraordinaria" de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, a los que ha citado uno por uno.







Desde que Ayuso abrió el curso político en septiembre confirmando que se presentaría su candidatura para presidir el PP de Madrid --que ahora cuenta con Pío García Escudero y Ana Camís como presidente y secretaria general-- se abrió una crisis interna entre la dirección nacional del PP y el equipo de la presidenta madrileña que aún no se ha solucionado.





Ayuso ha solicitado en varias ocasiones adelantar ese congreso regional para volcarse en la preparación de las autonómicas y municipales de 2023, pero 'Génova' ha pedido respetar los plazos de la Junta Directiva Nacional del PP, que sitúan ese conclave en el segundo trimestre de 2022.





Sin embargo, está por ver si el adelanto de las elecciones en Castilla y León puede afectar a la fecha de los congresos uniprovinciales del PP que están pendientes, entre ellos el de Madrid. "Ya se han celebrado todos los congresos provinciales y se están celebrando los congresos autonómicos en tiempo y forma", ha afirmado Casado en una rueda de prensa de balance tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP.





"AHORA ESTAMOS CENTRADOS EN LAS ELECCIONES DE CYL"

Al ser preguntado expresamente en rueda de prensa si ha hablado recientemente con Ayuso y si la respalda como presidenta del PP de Madrid, Casado no ha entrado en este tipo de temas orgánicos alegando que ahora están "centrados en las elecciones de Castilla y León".





"Posteriormente se reanudará el calendario. Y lo que puedo decir, tanto de los compañeros que han estado presentes hoy aquí en el Comité Ejecutivo arropando a Alfonso Fernández Mañueco, es que estamos muy orgullosos de la labor que han hecho los gobiernos autonómicos, pero es un hecho extensivo al resto de presidentes autonómicos que nos estaban escuchando", ha declarado.





Casado ha afirmado que "la gestión de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Fernando López Miras, Juanma Moreno y Juan Vivas ha sido extraordinaria y en momentos muy complicados, cada uno con sus cuestiones", citando por ejemplo la "oleada migratoria" que ha vivido Vivas.





CUESTIONES QUE "A LOS ESPAÑOLES NO LES IMPORTA NADA"

Dicho esto, ha asegurado que "lo importante" es lo que hacen en su día a día los presidentes autonómicos del PP y los alcaldes y ha añadido que no iban a "dedicar ni un minuto a hablar de cuestiones orgánicas que, lamentablemente ocupan mucho espacio en los medios de comunicación pero que a los españoles no les importa nada" porque para ellos los partidos son "meros instrumentos para gestionar sus intereses y responder a sus preocupaciones y resolver sus problemas".





Al ser preguntado después si las elecciones en Castilla y León pueden alterar el calendario de los congresos del partido que siguen sin fecha, Casado ha insistido en que sobre "el tema orgánico no iba a decir nada más" porque "están centrados en los intereses de los españoles".





"No he oído a nadie hablar del Congreso del PP de Madrid que, por cierto, empezó teniendo seis candidaturas y ya ha elegido nuevo presidente, que creo que no ha ocupado muchas portadas", ha manifestado, para añadir que él está defendiendo la labor que hacen sus presidentes autonómicos.





Casado ha recordado que la Junta Directiva Nacional aprobó el calendario de congresos y "se están cumpliendo los plazos". "Ya se han celebrado todos los congresos provinciales y se están celebrando los congresos autonómicos en tiempo y forma", ha zanjado.