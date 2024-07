Begoña Gómez dice al juez que no sabe de qué se le acusa

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alegado al inicio de su declaración en un juzgado madrileño que no conoce los extremos de la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír por la que este viernes comparece ni de qué se le acusa.



Así lo han manifestado fuentes jurídicas después de un receso que ya ha concluido y en el que Gómez ha podido leer los términos de la acusación.



Gómez ha llegado a las 10:18 horas a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.



El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la investiga en una causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a una serie de adjudicaciones al empresario Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.



A su denuncia se unió la querella de Hazte Oír, también por tráfico de influencias, donde pedía investigar si Begoña Gómez se prevalió de su relación con el presidente del Gobierno para "establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades" o si ofreció o ejerció su influencia en "la concesión de subvenciones y ayudas públicas".



Otras acusaciones personadas en la causa, como Vox, también denunciaron otros hechos, como la presunta apropiación de un software para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.



Precisamente horas después de que Begoña Gómez está citada como testigo, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, prestará declaración como testigo.

El abogado de Begoña Gómez dice que "está perfectamente, como las personas inocentes"

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra "perfectamente, como se encuentran las personas que son inocentes," tras su paso por el juzgado y quiere colaborar con la Justicia, según ha manifestado a los periodistas su abogado, el exministro Antonio Camacho.



Gómez había sido citada este viernes por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la investigación abierta tras una denuncia por presunto tráfico de influencias interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, pero una vez en el juzgado se le ha comunicado la querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír.



Por esa razón, su abogado ha solicitado no declarar sobre acusaciones que no le habían comunicado y el juez ha aplazado la cita hasta el viernes 19 de este mes a las 10 de la mañana.



Según el letrado, Begoña Gómez se encuentra perfectamente, "sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie". Si el juez hubiera aclarado cuáles son los hechos objeto de investigación, el abogado ha asegurado que la esposa del presidente del Gobierno hubiera declarado porque "tiene ganas".



Camacho ha indicado que el juez ha actuado "sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal" al informarles justo el día de la declaración de que había admitido una nueva querella, la de Hazte Oír, "que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento".



Tras afirmar que su cliente no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la administración de Justicia, Camacho ha recordado que la ley otorga a los acusados el derecho "básico" de "tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación".



Ha añadido que han enviado casi semanalmente escritos al juez pidiéndole que les informara de los hechos por los que está siendo investigada y finalmente dictó un auto esta misma semana en el que limitaba la investigación a la denuncia inicial, la de Manos Limpias, aunque excluía los contratos que fueron abocados a la Fiscalía Europea.



La Audiencia Provincial, previamente, había limitado la investigación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, ha recordado el letrado.



Camacho ha explicado que han tomado la decisión de no declarar este viernes "porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente".



Sin perjuicio de todo ello, ha continuado, Begoña Gómez y él creen "firmemente en la administración de Justicia y que el Poder Judicial estará a la altura del reto que implica la protección de los derechos en un Estado de derecho avanzado".



A su juicio, se están produciendo "cosas singulares, querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde". Probablemente tenga que ver con la carga del trabajo del juzgado", ha puntualizado antes de descartar que la decisión de no declarar haya sido una "argucia legal" porque el propio secretario del juzgado "ha reconocido que no se nos había notificado".



Camacho ha pedido también la suspensión de la declaración de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), prevista también para este viernes, porque los hechos que se investigan forman parte de la nueva querella, la de Hazte Oír.



Tellado acusa a Begoña Gómez de "obstaculizar" a la justicia: "El que calla, otorga"

El portavoz parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este viernes a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de "obstaculizar" a la justicia por "negarse a declarar" ante un juzgado madrileño que la investiga por presunto tráfico de influencias: "El que calla, otorga".



Así lo ha expresado el portavoz popular en su intervención en Valladolid en la reunión de la Junta Directiva provincial del PP, donde ha asegurado que la negativa de Gómez a declarar solo "prolonga la agonía de (Pedro) Sánchez", aunque ha añadido: "Tendrá que dar explicaciones cuando vuelva a ser citada".