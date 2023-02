Abascal registra la moción de censura "para no quedarse de brazos cruzados"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha registrado este lunes la moción de censura contra Pedro Sánchez, que encabezará el veterano economista Ramón Tamames, porque su formación no "quiere quedarse de brazos cruzados" ni puede "fingir" ante un Gobierno "que ataca la unidad nacional" y "que es culpable por ir contra el Estado de derecho", entre otras políticas.



"Vox lo ha intentado todo en esta legislatura...denunciando al Gobierno en los tribunales...con dos mociones de censura y habrá quien diga que Vox comete errores, y estoy de acuerdo, pero nadie podrá decir que Vox ha permanecido mirando para otro lado", ha explicado Abascal en una rueda de prensa tras presentar el texto de la moción en el Registro del Congreso con el aval de los 52 diputados de su grupo parlamentario.



Abascal ha estado acompañado por su portavoz en el Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros; por el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo; y por la senadora Pepa Millán, entre otros parlamentarios. No así por Tamames ya que, a pesar de ser el candidato a la Presidencia del Gobierno, no puede comparecer en el Congreso por no ser diputado.