AS PONTES| María del Carmen Rodríguez (PP): “Apostamos principalmente polos veciños e por facer das Pontes o Centro Industrial do Norte de Galicia”

La candidata del PP de As Pontes, María del Carmen Rodríguez, nació en el número 65 de la Avenida de Ferrol en 1973, es licenciada en Farmacia, con master en prevención de riesgos laborais en la sección de higiene industrial y actualmente ejerce de farmacéutica inspectora de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta.



Asegura que decidió embarcarse en este proyecto político porque “a miña vida e a da miña familia xira en torno a As Pontes e son afiliada do PP dende 1997, se a iso lle xuntamos que As Pontes está nun momento delicadísimo a nivel industrial e de emprego, fixo que non mirase para outro lado e dixese que si á proposta de presentarme como candidata”.



Sostiene que el PP pontés se presenta como alternativa moderada, con ilusión y entusiasmo, “logo de 16 anos de hexemonía do PSOE e tras estar os últimos 4 anos sen unha cabeza clara, atendendo máis a tapar os desaires do Goberno Central con As Pontes que a dar cabida ás necesidades do pobo, coa inseguridade en aumento día tras día, e con dous políticos do PSdG centrados nos seus proxectos persoais, como Montse García Chavarria e Valentin González, e cada día máis afastados dos ponteses e das necesidades deestes”.



Explica que su proyecto es una apuesta por los vecinos “e as súas necesidades, con dous eixes claros: facer das Pontes o centro industrial do norte de Galicia; precisamos unha transición xusta e postos de traballo para o presente e o futuro e a ampliación dos polígonos industriais e a captación de novos proxectos en colaboración con outras administracións.”



También trabajarán para “fomentar a convivencia interxeracional, que os nosos fillos teñan as mesmas oportunidades que tivemos nós, como o fomento do deporte con novas pistas multideporte nos barrios, creación dunha casa da xuventude, e que os nosos maiores teñan a posibilidade de ter unha xubilación plena na nosa Vila, implementando novos servizos como un xeriátrico público, centro de coidados intermedios, servizos hixiénicos ao longo das rutas coas que contamos. Trátase de converter As Pontes nunha Vila atractiva para vivir e fixar poboación en base a calidade no emprego e nos servizos”.