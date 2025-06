Javi Masaguer, la voz del Baxi Ferrol: “A pesar de la plata en la Eurocopa, no hay que olvidarse de dónde venimos ni quiénes somos”

Aunque es más conocido por ser el DJ y el “speaker” del Baxi Ferrol, mucho no saben que Javier Masaguer (Santiago, 1989) es el director de marketing del equipo de A Malata. Es el encargado de “pelearse” con los patrocinadores y controlar los gastos del club, a la vez que intenta que el proyecto se afience y continúe creciendo. Todo ello, sin perder la esencia que lo llevó hasta donde está ahora: el trabajo y la humildad.

Aunque aún no empezó la competición, este es uno de los momentos en los que tiene más trabajo.

La verdad es que sí (ríe). Aunque a lo largo de la temporada competitiva ya vamos viendo cosas y trabajando con posibles patrocinadores nuevos, ahora es cuando toca hacer balance de lo que fuimos haciendo durante todo el año. Nos fijamos en que se hayan cumplido los acuerdos y todos aquellos que finalizan intentar renovarlos. Estamos en ello porque la temporada fue muy buena y ahora el Baxi empieza a tener un poquito más de tirón, no sólo en la ciudad, sino fuera de aquí. Tenemos que aprovechar ese momento para seguir creciendo.

A pesar de esa planificación, hubo muchos gastos extras. ¿Cómo los gestionaron?

Cuando tuvimos la opción de entrar en la Eurocup se hizo un análisis de gastos, pero al llegar a la final te lo descontrola todo. A lo largo del año fuimos guardando dinero y haciendo acciones que nos fuesen reportando un ingreso extra. La semifinal y la final, a nivel taquilla, fueron muy buenas y eso ayudó mucho.



Eso fue algo excepcional.

Exacto. No hay que olvidarse de dónde venimos ni de quiénes somos. El ser una medalla de plata en la Eurocup no implica que entremos en el grupo de los monstruos que hay en la Liga Femenina Endesa. Creo que estamos dando pasos para afianzarnos y cimentar un futuro estable. Esa tiene que ser nuestra meta. No vamos a volvernos locos. Vamos a gastar lo que tenemos y si podemos ahorrar, pues lo haremos. Es el camino a seguir.

¿Qué es más complicado: mantener a los patrocinadores o buscar nuevos?

Ambas partes tienen su complejidad (ríe). Nosotros lo que tenemos que sesgar es el tipo de patrocinador que tenemos. Tenemos uno principal que no es de aquí, pero lo que nos transmite es de ser una empresa ferrolana. Nos tenemos que centrar en hacer bien las cosas, en ser atractivos para las empresas, darles un valor añadido y ser cercanos a ellos. Muchas veces es tan difícil mantener al que tienes como traer empresas nuevas. No hay que olvidarse de que somos un club deportivo y que las empresas no tienen la obligación de invertir dinero en nosotros.

La afición también tiene un papel fundamental.

Ahora mismo, sin lugar a dudas, es el mayor activo del club. Nos lo han demostrado a lo largo de la temporada pasada. El crecimiento que ha tenido es brutal. Hemos sacado una campaña de abonados una semana después de acabar la liga y ahora mismo estamos cerca de los mil novecientos abonados, y muchos aún no han renovado.

¿Esperaban alcanzar esos 1.900 abonados tan pronto?

Calculábamos que a estas alturas podríamos cerrar la primera fase con mil quinientos. Cada día, conforme íbamos viendo las altas y las renovaciones, el número iba creciendo. Acabamos por encima de los mil setecientos y la verdad es que es un número muy grande e inesperado.

¿Cómo se les ocurrió poner el nombre de los 600 primeros socios en la camiseta?

Es una propuesta novedosa porque creo que el club tiene que ser consciente de que hay de devolver todo lo que nos da la afición. Nos hubiera gustado poner los dos mil. Creemos que en el momento en el que se hace la campaña tenemos que ir dando premios. Pensamos que ese tenía que ser el premio para los 600 más rápidos.

Yendo a la parte deportiva, ¿el Baxi Ferrol podrá estar nuevamente en la Eurocup?

De momento, estamos trabajando en cerrar los números de esta temporada. Estamos teniendo los contactos con las empresas y estamos pendientes de que la Eurocup nos diga que funciona igual que todo los años o si se sigue un régimen clasificatorio. Al final, tendremos que pelear por cubrir el presupuesto. Hay que ser optimistas como lo fuimos el año pasado. También hay que ser realistas de que no podemos hipotecar el club si no llegan los apoyos suficientes. Sería bonito poder defender ese subcampeonato.

Habrá que evitar la previa.

No sabemos muy bien cómo es el criterio. De hecho, puede ser que no la juguemos. Económicamente, jugarla no sólo supone un gasto de desplazamiento, sino que tienes que empezar antes la pretemporada con todo lo que eso conlleva. Hay muchos procesos de cambio que tenemos que asumir este verano dentro del club. Tenemos un margen de maniobra más limitado.

Respecto a la liga, ¿cómo gestionan los viajes?

No tenemos que olvidarnos de que somos un club pequeño. La operativa que tiene un club grande es que puede reservar, en cuanto salga el calendario, los hoteles y coger prácticamente todos los billetes de la temporada. Eso te facilita mucho el trabajo del día a día y ahorrar. En nuestro caso, el tema de Europa te cambia mucho el planteamiento porque juegas una fase de grupos y te genera un gasto. En la previa puedes ir haciendo un análisis dependiendo de dónde juegues, ver qué es lo mejor tanto para las deportistas como para la tesorería del club, pero luego vas viendo conforme se desarrolle la temporada.

¿Qué le pide a esta campaña?

Volver a lograr la salvación y afianzar el proyecto en la Liga Femenina. Que la afición siga estando incondicionalmente con el equipo. Que la familia del Baxi siga creciendo y que el club siga gozando de salud. Luego, todo lo que tenga que venir a mayores será bienvenido. Hay que mantener los pies en el suelo y saber de dónde venimos.