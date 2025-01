Objetivo marcado: Teñir de azul Baxi A Malata y Ferrol

Más de un mes para seguir poniendo los cimientos del mejor Baxi de la historia y más de un mes para ir “pintando” Ferrol y la comarca de un azul Baxi que, al igual que el cielo, no tiene límites. La entidad ferrolana quiere convertir tanto las calles de la ciudad como su fortín, A Malata, en su jugadora número seis, esa que hasta ahora ha jugado un papel importantísimo en el camino de las de Lino López a los cuartos de final de la Eurocup.



Para ello, el club presidido por Santi Rey abre desde mañana la venta de entradas para el enfrentamiento de vuelta ante el próximo gigante a tumbar, el BDS Dinamo Sassari, a disputarse el jueves 27 de febrero. Eso sí, lo hace con un ligero ajuste de precios, como señaló el dirigente, adecuándose a la larga senda que está recorriendo el equipo y que “nadie se esperaba que el equipo llegase tan lejos”, confesaba satisfecho el dirigente, si bien pensando también en las arcas y el futuro de la entidad.

Y es que los 120.000 euros previstos para esta competición se le quedan pequeños a un gran Baxi, ya consumidos en esta recta final de la competición continental. Eso sí, las facilidades para que tanto la masa social como la afición en general llenen a A Malata serán máximas. “El año pasado tuvimos más de 2.800 personas en el partido ante el Perfumerías Avenida y creo que este partido es tan o más importante que aquel encuentro”, apuntó Rey, añadiendo que para el club “es fundamental que la gente responda a este llamamiento. Queremos que todo el apoyo que se ve en redes sociales se plasme”.

Oportunidad única

Un apoyo que, en esta ocasión, se realizará también en la parte monetaria, con las entradas para un nuevo encuentro marcado en rojo para plantilla y afición baxista. Éstas tendrán un precio de siete euros para adultos y de cuatro para niños para los abonados –la cantera tendrá acceso gratuito, retirando previamente su entrada–, que asimismo podrán adquirir por esta cantidad todas las localidades que quieran.

Una reserva de asientos que estará vigente hasta el día 20 de febrero, fecha a partir de la cual se pondrán a disposición de público en general –con un coste de doce y siete euros–. Si bien, el propio presidente del club señala que puede que ni se llegue a este paso, ya que “la intención es de que prácticamente nadie pague esto, porque todo el mundo puede conocer a un abonado que le dé o le permita comprar la entrada a precios bonificados”.

“El objetivo es llenar A Malata a tope”, subraya Rey, “vamos a intentar que cada abonado intente llevar un invitado para que se pueda llenar. Las jugadoras se lo merecen por la trayectoria que están llevando”. Una compra que se puede hacer en la Taberna Arauxa, en el Cantón –12.00 a 15.00 y de 18.00 a 20.00 horas–, o en las oficinas de A Malata –de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00–.



Además, la entidad está trabajando para engalanar la ciudad de ese azul Baxi y asimismo hacer partícipe al tejido empresarial local, con packs promocionales oro –20 entradas, cuatro invitaciones y logo en los leds del pabellón por 150 euros–, plata –diez entradas y dos invitaciones, 70 euros– y bronce –cinco localidades y una invitación, por 35–, con reserva en prensauniferrol@gmail.com. También está disponible para todos los establecimientos y hogares cartelería del evento y del club –bajo la campaña “Eu son do Baxi”–, para su colocación en escaparates, ventanas, etc. “Podemos entre todos conseguir que haya ambiente en las calles, en el pabellón y que se disfrute de este baloncesto de primer nivel, porque es una oportunidad creo que única y que seguramente, ojalá que sí, pero igual muchos ya no la volvemos a vivir en la vida", subraya el dirigente.

Esperando asimismo que este buen momento sirva para aumentar su número de socios. Una cifra que, gracias al buen trabajo de la formación ferrolana ya lo ha hecho, rompiendo ese techo de 1.600 carnets y que "cada día nos sigue llamando gente para abonarse". Y es que el sentimiento baxista, al igual que el camino de la formación, no tiene límite.