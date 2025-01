Àngela Mataix: “No nos queremos poner un techo ni tampoco expectativas”

“Tenemos muchas ganas de que llegue ese partido y sobre todo con la ambición de poder mostrar nuestra mejor versión y competir, tanto la ida como la vuelta”. Así de clara se manifestaba una Àngela Mataix que fue la encargada de señalar el camino de su formación hacia una ronda de cuartos de final en la que sólo figuran dos conjuntos españoles, ellas y el Spar Girona –equipo al que, por cierto, batieron las de López en su último duelo liguero–.

Una serie de hitos históricos que se están convirtiendo en el día a día de las ferrolanas que trabajan con la filosofía de su técnico. “No pensábamos que fuese a ser así. Estamos muy bien, son partidos que estamos sacando muy importantes. Afrontamos cada victoria, cada alegría como una celebración y algo que que no sabemos si va a volver a pasar. Una no se acostumbra”, comentaba la veterana local. Y esta filosofía del partido a partido el Baxi llegará “hasta donde nos llegue. No nos queremos poner un techo, tampoco expectativas, hasta donde nos lleve este buen trabajo”.