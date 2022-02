El Somozas sigue en cabeza

Noia 0-1 Somozas





Mantiene el Somozas el liderato del grupo 1 gracias a la trabajada victoria con la que saldó su visita al campo del Noia. Un espectacular gol de Cañi a poco menos de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario permitió al cuadro verdiblanco sumar los tres puntos en un partido muy reñido, en el que el cuadro local le puso las cosas muy complicadas. Sobre todo en el tramo final, en el que a base de colgar balones al área visitante embotelló a la escuadra rival.





No tuvo discusión el dominio del Somozas en la primera media hora de juego, en la que generó ocasiones suficientes para adelantarse en el marcador. Sin embargo, el de ayer no fue, ni mucho menos, el día más efectivo del cuadro verdiblanco, que vio cómo sus ocasiones no llegaban a buen puerto. El Noia, en vista de este decorado, modificó su disposición en el tramo final de la primera parte y, aunque eso no le hizo ser el claro dominador del choque, al menos sí le permitió no verse tan sometido por el rival como lo había estado durante el tramo inicial del choque disputado ayer.





Dominio

Fue en los primeros compases de la reanudación cuando el Noia desplegó su mejor juego y rondó la portería del Somozas, pero sin llegar a generar ocasiones demasiado claras. Sin embargo, tras este primer cuarto de hora, el cuadro verdiblanco volvió a tomar el control de la situación y a generar ocasiones que, sin embargo, por unas cosas o por otras no llegaron a colarse hasta que Cañi, con gran disparo desde fuera del área, puso por delante a los suyos.





Restaban poco más de diez minutos para el final y el Noia apostó por jugar de forma directa hacia el área rival en busca de embotellar al Somozas. Este, en cambio, dispuso de un par de transiciones para sentenciar, pero no acertó a lograrlo... aunque al menos mantuvo la ventaja en el marcador.