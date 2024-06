El Sincro Ferrol, ave fénix de la natación artística

El larguísimo cierre de la piscina de Caranza la pasada campaña dejó, sin duda, una dolorosa huella en muchos de los clubes de la ciudad. Unas cicatrices que muchos de estas entidades todavía están sanando, trabajando cada día por sacar a sus deportistas adelante. Es el caso de un Sincro Ferrol que, al quedarse “huérfano” de lámina de agua durante muchos meses, vio cómo un gran número de sus nadadoras optaron por otras actividades al no poder llevar a cabo sus entrenamientos de forma adecuada.



La entidad de Caranza, presidida en la actualidad por Carmen Permuy y a cargo de las entrenadoras Ainhoa Lechuga, Andrea González y la colaboradora Xandra Martínez, pelea por recuperar la cifra de deportistas que, como señalan desde el club, mermó substancialmente durante ese ejercicio. “En la actualidad contamos con casi una treintena de niñas”, señala su vicepresidenta Noelia Pérez, “y esperamos tener más para la próxima temporada”.



Y es que el Sincro Ferrol abre sus puertas, durante todo el año, a niñas y niños a partir de cinco o seis años, como señala Pérez, “esa edad es ideal, ya que ya no le tienen ese temor al agua”. Una disciplina que cala gracias no sólo a ese gusto que se pueda tener, de inicio, por el agua o por la natación, sino también porque “aquí también se juega, se baila... a las niñas les llama mucho la atención la actividad con la música, los bañadores... Y la gente se queda muy impresionada cuando viene a las exhibiciones, ya que no se imaginan que sea así”, comenta Pérez, destacando la diversión implícita en un deporte, evidentemente, también exigente.

También para “mayores”

Pero no sólo a las personas más jóvenes les “vibra” esta disciplina, ya que desde esta campaña el club ferrolano cuenta con un grupo máster, o de veteranas –en este caso, al tratarse de mujeres, si bien abierto a todo el mundo–, con casi una decena de deportistas mayores de 25 años, y no sólo, como se podría pensar, con vinculación con el club –familia, amigas...– sino, como indica Pérez “también personas sin ese contacto con la natación artística”, ni con la entidad ni con la disciplina en sí misma.



“Es por el boca a boca”, apunta la dirigente de la entidad que asimismo señala que, al igual que con los más pequeños, este grupo “vaya también a mejor el próximo año”. De momento, las locales vienen de participar en la IV Copa Promoción de Vigo, en la que las infantiles Lucía Cupeiro, Catuxa Díaz, Alba Ulloa, Belén Rodríguez, Briana Algaba, Cecilia Posas, Alba Couto y Sofía Rodríguez, con su rutina “Thunderstruck” fueron sextas.



Ahora, en su agenda, la entidad, además de preparar las citas gallegas y nacionales de verano así como su exhibición el domingo día 23, ofrece su XII Campus, en las mañanas del 24 al 28 de este mes, para nacidos desde 2013, con ­acrosport, natación, danza, sincro, etc. con un coste de 60 euros. Tanto para esta actividad como para el resto las personas interesadas pueden contactar en el 698 184 976 o en el correo clubsincroferrol@gmail.com para que Ferrol siga contando con esta disciplina.

Artística| El Náutico de narón se lleva el bronce acrobático en la IV Copa promoción de vigo

La sección de natación artística del Náutico de Narón participó también en la IV Copa de Promoción olívica, en la que el conjunto júnior se colgó la medalla de bronce. Yaiza Amenedo, Martina Leira, Sara Gómez, Catuxa Fernández, Raquel López, Telma del Río, Sarai Ponce, Noelia Sequeiro y David Albes lograron el podio en acrobacia.