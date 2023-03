La selección juvenil se cita con Cataluña en semifinales

Un mayor acierto que su rival en los lanzamientos de penalti le dio a la selección gallega sub 19 el pase a las semifinales del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que arrancó hoy en el pabellón ourensano Paco Paz. Los juveniles, en los que militan los “parrulos” Iván Castro Pansi, Mathi Maidana y Yerai Rilo, disputaron un encuentro trepidante y con alternativas ante Andalucía, que, tras igualar el tanto inicial de Pau, tuvo mayor control del choque en los instantes finales.



El equipo de Pachi Fernández, sin embargo, supo resistir, como lo había hecho en los primeros minutos de la primera parte, cuando los andaluces se mostraron más dominantes. Los anfitriones, no obstante, llevaron la iniciativa desde el ecuador del primer acto y dispusieron de ocasiones claras para adelantarse en el marcador, aunque la buena actuación del meta rival –la de los dos porteros gallegos también fue sobresaliente–, impidió que pudiesen ponerse por delante al descanso.



El guion no cambió excesivamente en la reanudación. Galicia seguía llevando el peso del juego, lo que obligó a Andalucía a cometer varias faltas. Fue una diagonal que empalmó Pau con su diestra la que le dio ventaja a Galicia, que, sin embargo, comenzó a sufrir a partir de entonces ante el paso adelante dado por el rival. El gol andaluz llegó a falta de cinco minutos, en un balón suelto en el área que supo aprovechar el pívot visitante. A partir de entonces, y con la amenaza de la quinta falta, el enfrentamiento entró en una fase de mayor cautela, aunque unos y otros gozaron de ocasiones para marcar. No fue así, el partido se fue a los penaltis y ahí Galicia no falló y se medirá a Cataluña por un puesto en la final del domingo.