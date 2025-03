Santi Rey, presidente del Baxi Ferrol: "Seguramente muchos de nosotros no volvamos a ver otra final”

El mandatario rememora sus inicios en el conjunto ferrolano, cómo le pidieron que cogiese las riendas tras la marcha de Leopoldo Ibáñez y su deseo de que el club se siga profesionalizando. ¿Cómo fueron sus inicios en el Uni?

Empecé hace diez años o más, en una Copa de la Reina que habíamos ido a Girona. Lino (López, entrenador del equipo), al que yo ya le estaba echando una mano por fuera, me dijo que me tenía que meter en el club. Yo le fui ayudando poco a poco. Cuando Leopoldo dejó el equipo, empezamos a buscar una mujer para que fuese la presidenta. Teníamos a una candidata, pero se quedó embarazada y dijo que era imposible. Luego, la gente que se quedó en la directiva, me dijeron que yo tenía que ser el presidente y acepté. Eso sí, tengo que recordar que somos dieciséis en la Junta y que todo el mundo trabaja en la medida de sus posibilidades, porque todo el mundo tiene su trabajo. Además, os esforzáis de manera altruista.

Mostramos esa ilusión de una directiva de un club sin ánimo de lucro en la que ninguno cobramos por lo que hacemos. Sólo los trabajadores del club, que ahora mismo tenemos 21, cobran. Somos como una pequeña PYME. Poco a poco vamos profesionalizando el club, que es lo que queremos. Estoy muy contento de continuar, de hacer el club más sostenible y de aumentar el presupuesto, pero siempre con los pies en la tierra de no gastar más de lo ingresamos. ¿Cómo lleva ser la cabeza visible del club?

Bien. Está claro que tiene sus pros y sus contras. Lo malo es que te llaman a ti para todo. Tienes que hacer cosas que no te gustan, pero todos tenemos muy delimitadas nuestras funciones. Cada uno aporta en lo que puede. Tratamos de consensuar las decisiones importantes. Yo soy la cabeza visible, pero podía ser cualquier otro el que dirigiese el club perfectamente porque no es presidencialista en el sentido de que tomo yo las decisiones. Somos dieciséis y las decisiones importantes se toman por mayoría. Al final soy la representación. Tengo que estar en ciertas cosas. Si hay una cosa rápida, tomo la delantera para buscar soluciones. ¿Qué es lo que más destaca en el club?

Todos trabajamos en la medida de nuestras posibilidades aportando nuestro granito de arena. Todos dejamos trabajar a cada departamento del club. Cada uno tiene su independencia. Yo no me meto en la dirección deportiva. El entrenador decide a que jugadora traer porque él sabe el presupuesto que le damos. A partir de ahí, ficha en relación a lo que le va bien al equipo. No nos metemos en esa faceta ni en las otras. Eso creo que es un poco la clave. Dar libertad a la gente del club y que ellos también puedan tomar sus decisiones.