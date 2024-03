Sabin Merino: “Nos hacía falta un buen resultado para volver a competir”

Con la victoria lograda sobre el Valladolid, el Racing puso fin a la racha de seis jornadas que llevaba sin ganar y elevó hasta los 47 su cuenta de puntos. Así que se sitúa al borde de los 50 que se estiman necesarios para lograr la permanencia, se acerca a dos de las plazas que dan acceso al playoff de ascenso y, sobre todo, gana en tranquilidad de cara a las once jornadas que aún quedan por disputarse. Así lo ve Sabin Merino (Urduliz, 1992), que espera que el cuadro verde pueda seguir mejorando su rendimiento para, de esta manera, acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria de la categoría, sin descartar nada.

¿Cuánto ha ganado en tranquilidad el Racing después del triunfo sobre el Valladolid?



Es una victoria que hacía falta. El inicio de la segunda vuelta, con un solo triunfo en diez jornadas, fue complicado. El juego en los últimos partidos estaba siendo mejor... pero nos hacía falta el plus del resultado para competir y verse arriba.

¿Había más nerviosismo en el entorno que en la plantilla?



Puede ser. Somos conscientes de lo difícil que es ganar en Segunda, porque todos los equipos lo ponen muy complicado. Ya se está viendo la igualdad que hay, con muchos candidatos tanto para meterse en el playoff de ascenso como para escapar del descenso. Por eso, si fallas en cualquier detalle se te puede ir al partido.

¿Se ha adaptado ya el Racing a vivir sin Carlos Vicente?



Cuando un jugador tan determinante como Carlos se va es normal que al principio se note. Él tenía un estilo de juego muy marcado, los compañeros ya lo conocíamos... pero los nuevos son diferentes y había que adaptarse: no se les podía pedir lo mismo. En los últimos partidos ya se está viendo una mejoría general en el nivel de juego que estamos realizando.

¿La plantilla se liberará cuando llegue a los 50-51 puntos?



Está claro. Igual esta temporada no hace falta llegar a 50-51 puntos para salvarse, pero el objetivo es ese y para estar tranquilos es impresicindible tenerlos. A partir de ahí competiremos para llegar a objetivos mucho más ambiciosos.

¿Va a cambiar ya la manera de hacer frente a los partidos?



Desde que comenzó la temporada el objetivo ha sido el mismo... y con la misma idea de juego. A veces sale mejor y otras peor, pero la idea de salir a ganar siempre y la forma de hacerlo está muy marcada.

¿Le sorprende la situación clasificatoria en la que se encuentra el Albacete?



La verdad es que sí. Es un equipo con jugadores de nivel, importantes para Segunda... pero están teniendo resultados complicados. Me sorprende, además, por su estilo de juego, porque siempre compite bien.

¿Es más fácil o más difícil enfrentarse a rivales con tantas urgencias clasificatorias como tiene el Albacete?



¡¡¡Ufff!!! No voy a decir que igual de complicado... pero los equipos con urgencias son mucho más aguerridos, se agarran a lo que sea para sacar algo, los partidos con más competidos, menos abiertos y con menos espacios y eso, a nuestro estilo de juego, quizás no le conviene. Pero hay que saber competir en cualquier situación y a Albacete vamos con la idea de sumar los tres puntos y com seguir la victoria en el duelo.



El delantero recuerda el triplete marcado frente al Albacete: “Lo de la primera vuelta era algo que necesitaba”

Fue en el partido de la primera vuelta contra el Albacete cuando Sabin Merino consiguió el primer triplete de su carrera. El delantero vasco, cedido por el Zaragoza, estrenó de esta manera su cuenta realizadora del presente campeonato, un casillero que espera aumentar hasta el final del torneo de la regularidad.

¿Qué supuso para usted el partido jugado en la primera vuelta liguera contra el Albacete?



Fue algo que necesitaba. Venía de una racha complicada de cara a gol: el entorno empezaba a dudar... e incluso yo lo empezaba a hacer de mí mismo. Pero ese partido me dio la tranquilidad y la confianza que necesitaba y, aunque cuando no juegas demasiado es difícil tener la oportunidad de marcar, me quedo con el hecho de que ya he conseguido cinco saliendo del banquillo.

¿Cómo analiza lo que va de temporada y qué espera de cara al futuro a corto y medio plazo?



Me gustaría terminar esta temporada lo mejor posible. ¿Si me marco una cifra de goles? Los que sean... ojalá pueda marcar algunos más. Y si son para dar puntos, mejor. Y de cara a la siguiente campaña... ¡no sé ni dónde voy a estar! Solo me centro en estar preparado para ayudar al equipo en lo que sea y el futuro dependerá también de lo que pase aquí al final de temporada.