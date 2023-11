Un reto, así ve el camino hacia el oro Mundial Iago Fuertes

El naronés Iago Fuertes emprenderá esta noche su camino hacia el que será su primer Campeonato del Mundo, el que desde el lunes se disputa en Asunción, Paraguay, en la categoría júnior. Una competición a la que el Pádel San Mateo acude con un combinado español en el que está también su pareja habitual, el tarraconense Hugo Estebánez, con el que hace pocas semanas se hizo con el título estatal infantil.



Fuertes, que ya sabe lo que es conseguir una medalla internacional ostentando el subcampeonato europeo sub 12 de pasado año, sabe que no será fácil la pelea por un título que quiere ganar a toda costa. “Al no ser cabezas de serie nos va a tocar con alguno y está bastante difícil”, comenta el de Narón tras conocer el cuadro de competición de la cita por selecciones –también competirá en la prueba por parejas– y pocas horas antes de tomar el vuelo directo hacia tierras sudamericanas.



“El primer partido es una pareja chilena que no juega nada mal”, comenta el deportista del San Mateo “y en octavos sería la primera pareja de Argentina”. Un camino que en absoluto amedrenta al joven deportista naronés, al contrario “yo lo veo como un reto. Para ser campeón del mundo tienes que ganarle a los mejores del mundo” y por eso van a pelear en una cita que “vengo preparando muy bien y al que llego con mucha ilusión y con ganas de empezar”.