El Rally Cidade de Narón incluye a Valdoviño en el recorrido de este año

El Rally Cidade de Narón ya tiene la fecha oficial para su celebración. Como anunciaron ayer conjuntamente el Concello y la Escudería Siroco, la prueba, que volverá a formar parte del calendario del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA), se disputará el 23 y 24 de mayo.



El primero de los días simplemente tendrá lugar el “shakedown”, que este año recorrerá la parroquia de San Xiao durante 2,76 kilómetros. De esta manera, el 24 se disputará la integridad de la prueba en el que los pilotos recorrerán cinco tramos –que discurrirán por Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, As Somozas y Valdoviño– a doble pasada para completar algo más de 418 kilómetros, de los que 119,78 serán cronometrados.



Durante la presentación del cartel, que tuvo lugar en el Centro Comercial Odeón, la alcaldesa naronesa Marián Ferreiro aseguró que “O Rally Cidade de Narón é un dos eventos máis importantes do calendario deportivo da cidade”, al tiempo que puso en valor el trabajo de “la Escudería Siroco para que esta proba deportiva se manteña no tempo e mellore ano tras ano, tendo na actualidade un importante recoñecemento non só a nivel autonómico senón estatal”. Por último, la regidora agradeció la labor de los voluntarios que velarán por la seguridad tanto de pilotos como de aficionados.