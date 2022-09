Este Racing va en serio

Confirma el Racing a cada partido las buenas sensaciones que ya lleva tiempo emitiendo. La victoria conseguida sobre el Real Madrid Castilla (2-1) es la segunda que consigue en un campeonato liguera en la que ya se va colocando en la zona alta de la tabla clasificatoria. Pero sobre todo lo que más esperanzas da es el nivel que demuestra en cada encuentro. En esta ocasión, ante un filial de campanillas como el del Real Madrid, se mostró superior durante casi todo el partido y su rival solo fue capaz de ponerlo en entredicho al final.



Aunque el partido empezó con un par de coladas de Heber Pena por la izquierda que avisaron de que el Racing no quería estar en el partido como convidado de piedra, fue el filial madridista, como era de esperar, el que controló la posesión de la pelota. Ese dominio sin embargo, no lo llevó a generar situaciones de gol ante la portería racinguista, así que poco a poco empezó a ver el cuadro verde que podía derrotar a un rival que en la primera parte no probó al meta Gazzaniga.



Encontró el Racing en las acciones a balón parado la mejor manera de crear peligro a su rival. En la primera que tuvo ya estuvo a punto de adelantase si David Castro o Jon García hubiesen acertado a remachar el envío de Heber Pena. Y, después que Fran Manzanara protagonizase un segundo aviso con un lanzamiento desde la frontal que se fue a manos del meta Cañizares, el primer tanto racinguista llegó a través de un cabezazo de Jon García al fondo de la portería madridista tras un saque de esquina botado por Álex López.



Trató el filial madridista con los cambios que hizo al descanso de tener más presencia cerca del Racing. Sin embargo, a pesar de que Arribas realizó el primer disparo de los suyos sobre la portería rival del partido al filo de la hora de juego, lo que en realidad pasó fue que el equipo ferrolano siguió generando ocasiones para ampliar su distancia. Manu Justo, de hecho, estuvo a punto de lograrlo con un tiro que se fue alto, pero que confirmó que el peligro venía del bando local.

Claridad



Una de estas acciones se tradujo en el segundo tanto racinguista, llegado a través de la colada de Manu Justo por la derecha cuyo pase atrás fue remachado por Álex López al fondo de la portería local para situar el 2-0 en el marcador. Fue el tanto que le dio al cuadro verde la tranquilidad que necesitaba para hacer frente al tramo final del partido spñp preocuado de proteger su parcela defensiva y, a partir de ahí, buscar un tercer gol en alguna contra que pudiera montar.



A punto estuvo Jardí de subir el tercer tanto para el cuadro verde en una transición en la que solo le faltó un poco de acierto en el remate final. Pero en los últimos minutos del encuentro el Real Madrid Castilla se volcó en busca del gol que redujese la desventaja. Lo consiguió en dos ocasiones, aunque sus dianas fueron anuladas por fuera de juego. Y ya en el tiempo de prolongacióm lo consiguió de verdad con un gran disparo de Aranda desde fuera del área. Pero ya no hubo tiempo para más, los tres puntos se quedaron en A Malata y el Racing se consolida en la zona alta de la tabla clasificatoria, avisando de que esta temporada su intento por conseguir el ascenso a Segunda va muy en serio.