El Racing pone el punto final al curso

Por fin se acaba para el Racing un curso que ha sido verdaderamente catastrófico. Descendido matemáticamente desde hace más de un mes –virtualmente desde mucho antes–, el equipo ferrolano lleva ya varias semanas apelando al orgullo o a la profesionalidad para luchar por la victoria en sus partidos. Y en el que lo enfrenta al Sporting de Gijón esta tarde –16.15 horas, A Malata– no va a ser diferente, sobre todo después de que el cuadro asturiano certificase la semana pasada, con más pena que gloria, la continuidad en el fútbol profesional español aunque su objetivo estaba mucho más arriba.



Los tres puntos que hoy se ponen en juego no tienen gran valor para ninguno de los contendientes. Al Racing, ya consumado el descenso, no lo van a sacar de la penúltima plaza que ocupa; y al Sporting de Gijón, una vez salvado, a lo único que lo pueden llevar es a escalar de la decimocuarta plaza que ocupa a la undécima, con la mayor recompensa económica que eso reporte. Si acaso, el único foco de interés puede estar en la necesidad que tiene el cuadro verde de marcar dos goles para no convertirse en el menos realizador de la categoría desde que esta la componen 22 escuadras.

Potencial



Así que, en vista de la poca importancia de lo que se pone en juego, lo más interesante estará en el reparto de minutos entre los futbolistas. Por ahora ya se sabe que el portero Bernad, tras dos años en la plantilla, disfrutará hoy de sus primeros minutos como racinguista. En cuanto a la defensa, y con las bajas de Puric y David Castro, Rober Correa y Naldo apuntan a ser los centrales. Y en cuanto a los demás integrantes de grupo, el desarrollo del encuentro puede dar la ocasión de jugar a algunos de los menos habituales.



Será la forma de poner fin a un curso que pasará a la historia por lo malo y que el Racing quiere olvidar ya para volver mas pronto que tarde.