El presente del atletismo habla ferrolano

Para muchos serán unos desconocidos, para otros no tanto, pero pronto todos sabrán sus nombres. Ellos son: Pedro Osorio, Ricardo Negrete, Adriana Castiñeiras y Bruno Castro, el presente y futuro del atletismo. Estos cuatro ferrolanos, a pesar de tener algunas dificultades para entrenar todo lo que les gustaría y buscarse la vida en otros clubes, están asombrando en cada competición que participan. Todo ello bajo la tutela de Tomás Pérez, su entrenador y mentor.



Aunque en la competición son feroces y despiadados, cuando se sientan a contestar preguntas sale a relucir toda su timidez, propia de adolescentes que no saben que están rompiendo barreras. Las últimas, el pasado fin de semana en el Campeonato Gallego sub 18 y sub 20. En él, participaron Adriana –bajo el abanico del Coruña Comarca– y Ricardo –Atletismo Sada–, y ambos se volvieron con una medalla colgada en su cuello. La primera logró un bronce en salto de altura y el segundo cosechó un oro en 800.



“En Ourense me sentí muy bien durante toda la prueba. Estaba muy contento y eso se notó bastante. Logré hacer una marca mínima para el Campeonato de España sub 20, que se disputará el 7 y 8 marzo en Salamanca, y un récord personal en pista cubierta. Además, conseguí el primer puesto, así que eso redondeó el día”, apuntó Negrete. Su compañera estaba feliz, pero no satisfecha con su rendimiento. “No fue mi mejor competición, pero está bien conseguir una medalla”, indica la joven saltadora ferrolana.

Echar una mano al compañero

Ese nivel de exigencia es el que les lleva a querer ser mejores cada vez que tienen que participar en una prueba. Además, no tienen reparos en pedir ayuda cuando es necesario para continuar progresando. De hecho, Pedro Osorio, el más veterano de los cuatro, suele aconsejar mucho a Ricardo porque compite en su prueba. Su experiencia en Campeonatos de España donde se enfrentó a olímpicos como Adrián Ben, sirve de mucho para su compañero.

“Siempre trato de ayudar. Por ejemplo, a Ricardo lo conozco muy bien y sé que en las competiciones lo va a hacer muy bien, pero tiene que ser capaz de gestionar bien el primer cuarto de carrera. En un 800, que también es mi prueba, es muy importante llegar al final y tener fuerzas. Tienes que ser capaz de salir rápido, pero también ser inteligente sabiendo que al final te van a intentar pasar y tienes que reaccionar bien”, apunta el deportista del Gimnástica de Pontevedra.



Además, entre los dos ayudan a calmar a Adriana y a Bruno cuando se ponen nerviosos antes de una competición. “Lo más complicado de gestionar son los nervios. A mí me pueden muchas veces y la falta de confianza. Por suerte, mis compañeros siempre me ayudan mucho”, apunta la saltadora.



Castro, por su parte, que es el más pequeño, también es el que más disciplinas practica: vallas, velocidad, triple salto y longitud. Para más inri, en las tres primeras tiene la mínima para acudir al Nacional. Aunque pueda parecer caótico ser bueno en tantas especialidades, el joven lo lleva con naturalidad. “Gestiono bien las disciplinas porque tienen relación entre ellas. Por ejemplo, para vallas y la velocidad hay que ser rápido. En triple, hay que entrar raudo y tener potencia. Para entrenar, hago un día vallas, otro salto y velocidad, voy alternando”, explica.



Pero con eso no llega, ya que como dice su entrenador, Tomás Pérez, “también hay que buscar una buena posición en el ranking porque es lo que puede marcar que entres o no en un campeonato”.



De igual manera, tanto Castiñeiras como Negrete y Osorio practicaron o practican otras modalidades porque les ayuda a seguir progresando como deportistas. “Yo ahora sólo hago salto de altura porque es lo que más me gusta, pero de pequeña hice un poco de todo y siento que me ayudó a crecer”, apunta la atleta del Coruña Comarca.



Los otros dos se inclinaron por el cross por tener un mayor parecido con el 800, ya que les permite perfeccionar otros aspectos de su disciplina. “Normalmente, en el invierno nos dedicamos al cross porque está muy bien para preparar las competiciones al aire libre. En verano son los campeonatos más importantes. Ahora, la pista cubierta nos sirve como preparación”, añaden.

Próximas citas

Todas esas pequeñas cosas influyen mucho. Por ello, no es casualidad que tres de estos cuatro atletas vayan a los Nacionales. Para empezar, Pedro Osorio compite este fin de semana en Madrid. Allí se tendrá que medir a Elvin Josué Canales, a los olímpicos Mohamed Attaoui, Adrián Ben y Pablo Sánchez-Valladares, al vigente campeón Mariano García y a Álvaro de Arriba.



“Sé que hay mucha gente alrededor que es muy buena y tiene sus propios intereses. Yo intento olvidarme de todo lo que tienen que hacer los demás y centrarme sólo en lo que tengo que hacer. No quiero pensar demasiado”, asegura.



De igual manera piensa Ricardo Negrete, cuya participación en el Nacional será el 7 y 8 de marzo. “Yo voy a lo mío. Estoy seguro de los entrenamientos que he hecho y quiero salir satisfecho con lo que haga. Puede haber alguno que pueda tener mejor marca, pero al final, a la hora de la verdad, te puede salir mal. Al final, las marcas es una cosa que está sobre el papel y yo lo he ido aprendiendo con los años. Mi entrenador fue el que más me lo inculcó porque yo iba más por la estadística”, reconoce.



Y es que, como apunta el benjamín del grupo “si miras el ranking y ves las marcas de los demás te puedes poner con más tensión. Por eso intento centrarme en mí, darlo todo y hacer la mínima”.

Los estudios

Con todo, tampoco quieren obsesionarse ni con los resultados ni con entrenar todos los días. Saben que tienen otras responsabilidades que no pueden dejar de lado: su formación académica.



“En el deporte es como los estudios. Si no eres constante, no esperes que te salga bien. No puedes dejarlo para el último día. Hay que buscar el equilibrio y no descuidar ninguna de las dos cosas. Si uno para, luego volver a recuperar ese nivel cuesta más”, apunta Negrete. Osorio, por su parte, está de acuerdo con su compañero y añade que él tiene “una rutina en la que dedico una parte mi tiempo a estudiar y otra a entrenar. Una vez que adquieres el hábito, todo es más fácil”.



Adriana, por su parte, señala que ambas cosas se retroalimentan. “A mí no me cuesta compaginar. Es más, venir a entrenar me ayuda muchísimo con los exámenes porque me despeja la mente”. De igual manera, Bruno Castro dice que “hay que llevar las cosas al día porque así es más fácil para organizarte”, asegura el deportista local.



Si mantienen esa mentalidad y continúan trabajando como hasta ahora, seguro que conseguirán todo lo que se propongan. Los cuatro sueñan con llegar a los Juegos Olímpicos en sus disciplinas, pero saben que es complicado. Con todo, lo van a intentar hasta el final porque cuando se retiren, dentro de muchos años, “queremos echar la vista atrás y estar satisfechos con todo lo que hemos trabajado para intentar alcanzar nuestro máximo nivel y no arrepentirnos de lo que podíamos haber logrado”, señalan.



De esta manera, se despiden estos jóvenes ferrolanos que son el presente y el futuro del atletismo, no sólo en Galicia sino en España.