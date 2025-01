Lino López: "Hay que agradecer el apoyo de la afición porque nos levantó en los momentos difíciles"

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, se mostró eufórico tras una nueva victoria de su equipo. El técnico agradeció el esfuerzo de las suyas, especialmente de Claire Melia, que estaba enferma, y de la afición, ya que les ayudó en los peores momentos del duelo.



“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro en el que teníamos que estar muy bien defensivamente. Lo estuvimos durante fases del partido, pero no fuimos muy consistentes. En el primer cuarto estuvimos muy bien porque sólo anotan nueve puntos. Al final, en el último acto, cuando rompemos el marcador, también estuvimos bien porque este equipo siempre cree en la victoria”, dijo.

"En los otros actos no estuvimos tan bien. No sólo porque no estuvimos bien en defensa, sino porque teníamos delante a un equipo muy físico. Lo más importante, es que sin tener acierto se sigue creyendo. Si atrás estamos a un nivel bueno, se saca adelante", aseguró Lino López.



Y es que al ferrolano no le importó mucho los malos porcentajes desde el triples (3 de 25), ya que eran buenas selecciones y los fallos se debieron a la fatiga que acumulan. “Creo es que el cansancio se notó. Hubo jugadoras con mucho minutos. Aunque no lo suelo hacer, me gustaría destacar a Claire que ha hecho un esfuerzo titánico. Antes del partido tenía mareos y fiebre”, apuntó.



Por último, agradeció el apoyo de A Malata, que le ayudó a darle la vuelta al marcador. "Hay que mencionar a la afición porque fueron capaces de levantarnos en momentos difíciles y eso no pasa en todos los pabellones. En otros sitios, cuando las cosas van mal, hay murmullos, pero aquí se anima más y eso se agradece mucho", zanjó el técnico del Baxi Ferrol.