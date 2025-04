Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "La prórroga se nos escapó por pequeños detalles"

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, valoró la derrota de su equipo contra el Movistar Estudiantes en un partido que estuvo muy disputado hasta el último segundo.

"Creo que a principio de partido no estuvimos muy duras, sobre todo en situaciones de rebote defensivo. Nos cogen doce rebotes defensivos. Aun así, creo que en defensa no estábamos mal porque no estaban anotando con facilidad, pero si en darles segundas opciones", comenzó el preparador.

"Estuvimos mejor en la segunda parte, pero aun así hoy fue un partido en el que las defensas ganaron a los ataques y no estuvimos cómodas en ningún momento. Luego, intentamos jugar con cinco pequeñas, sin interiores y ahí sí que tuvimos un poco más de fluidez en ataque. Llegamos a forzar la prórroga cuando lo teníamos muy cuesta arriba y después, en ella, por detalles, se te escapa", dijo en referencia a un lanzamiento desde medio campo de Juana Camilión que rebotó en el aro y el rechace cayó a Ángela Salvadores, que anotó el triple que a la postre fue decisivo.

Con todo, el técnico se mostró contento con su equipo porque "trabajó y peleó hasta el final". Con todo, también habló sobre el cansancio físico que arrastran sus jugadoras por tantos encuentros. "Las jugadoras importantes llevan una carga importante. Gala (Mestres) no pudo entrenar por problemas en el tobillo y al final hizo un grandísimo esfuerzo por estar en el partido. No tenemos la rotación de Carlota, que aún sigue con problemas y eso te limita y te condiciona muchas veces. A nosotras nos gusta presionar y ser más intensas en defensa, pero por circunstacias no puedes serlo", se resignó López.

Por último, el ferrolano agradeció el homenaje que le hizo el Estudiantes antes de comenzar el encuentro. "No me lo esperaba. Es de agradecer cuando te valoran el trabajo que haces, sobre todo cuando no has sido campeón. El trabajo del equipo, toda la trayectoria de la Eurocup. Es un poco lo que nos está pasando a nivel local y en Galicia. Que el equipo contrario valore lo que hemos conseguido es de agradecer y emociona", finalizó.