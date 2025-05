June Moreno lo vuelve a hacer

Más importante casi que llegar es, sin duda, mantenerse. Y una campaña más la judoka del AD Ferrolterra June Moreno volverá a representar a la comarca tanto en el Campeonato de Europa como en el del Mundo de esta disciplina deportiva. La eumesa, que viene de optar a la Carabela de Plata como mejor deportista de Ferrol, selló su presencia en estas competiciones en una Copa de Europa júnior de Estambul en la que consiguió la segunda posición en una complicada prueba.



Y todo ello, según relata la deportista aunque “no me encontraba del todo bien, pero fui capaz de pelear y plantar cara en los combates”. En una cita “larga y difícil”, en la que si bien no define como “brillante” el judo que desplegó, sí que lo supo imponer a sus rivales para plantarse en la final de la competición turca.

Especialmente clave fue su actuación en el suelo, como señala Moreno “en el que me encontré muy bien”, además de, como siempre señala la local, todo el trabajo que lleva a sus espaldas.

“En general estoy contenta, pero no conforme. Todavía no me estoy encontrando del todo pero poco a poco voy a acercándome a una versión de mí mejor”, subrayó una deportista eumesa ya mucho más tranquila por haber conseguido su gran objetivo –especialmente después de una cita en Lignano en la que el arbitraje le privó de un mejor resultado– y repetir, por segundo año consecutivo, participación en Europeo y Mundial.