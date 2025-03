Las niñas de Ferrol quieren ser como Àngela, Paula, Bea y June

El Día Internacional de la Mujer debería ser todos los días. No basta con la celebración del 8-M, sino que hay que luchar todo el año para lograr una igualdad muy necesaria. Cuatro deportistas ligadas a la comarca charlaron con Diario de Ferrol para concienciar sobre la importancia de la equidad. El 8 de marzo es el día de Àngela Mataix, Bea Pérez, June Moreno y Paula Mayobre. Nuestras referentes.

Diario de Ferrol: ¿Qué significado le dais al 8-M?

Àngela Mataix: Es un día muy importante para la mujer. Somos la mitad de la población y desde luego que el mundo no funcionaría sin nosotras. Este es un día para reivindicar toda la opresión que hemos sufrido durante tantos años.

Paula Mayobre: Es un día necesario y que ojalá en un futuro cercano no haya que celebrarlo. Pero, a día de hoy, es muy importante para afianzar nuestro papel en la sociedad.

Bea Pérez: Para mí, es el día para recordar a todas las mujeres que llevan luchando muchos años por la igualdad, por el fin de violencia machista y por recordarnos que aún hay un largo camino por recorrer.

DF: ¿Han sufrido algún micromachismo, insulto o abuso durante su carrera deportiva?



À.M.: Sí. A veces viene un chico y me dice que me ganaría en uno para uno. Llama la atención porque yo soy profesional y los que me lo dicen no. Son cosas que he vivido durante mucho tiempo.

P.M.: A mí también me pasa algo parecido. A veces, en las carreras populares, aparece el típico listillo que no concibe que le pueda ganar una mujer y te suelta algún improperio.

B.P.: Afortunadamente, nunca he recibido ningún insulto o sufrido machismo.

"El deporte es una oportunidad para desafiar estereotipos" (Bea Pérez)

DF: ¿Qué significa ser una mujer en el mundo del deporte?

June Moreno: Nunca le he dado demasiada importancia. Siempre he entrenado con niños tanto en fútbol como en judo. De hecho, me pasa en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva. A veces es difícil hacerlo porque podemos sentirnos juzgadas, pero siempre me han tratado igual que a mis compañeros.

B.P.: Para mí es una oportunidad muy valiosa para desafiar estereotipos. En mi caso, el kickboxing siempre estuvo dominado por hombres, pero cada vez somos más mujeres. Estamos abriendo camino para futuras generaciones.

DF: La práctica deportiva es una manera de empoderarse.

P.M.: Así es, porque te da herramientas para poder gestionar tu vida. Hace que tengas más alternativas cuando vengan situaciones complicadas.

J.M.: Es una forma de ganar confianza. De que seamos capaces de hacer todo lo que nos propongamos.

B.P.: Nos ayuda a tener confianza y a superar desafíos físicos y emocionales. También nos permite romper estereotipos y demostrar que somos fuertes, competitivas y exitosas.

"Me gustaría que no se juzgara tanto nuestra actitud" (June Moreno)

DF: ¿Consideran que hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

À.M.: Todavía no existe la igualdad en el deporte, pero se está consiguiendo. Por ejemplo, haber llenado A Malata es una gran oportunidad para que crezca el baloncesto femenino. Hay que seguir así.

J.M.: Yo pienso que en el judo sí que hay igualdad porque se apuesta lo mismo por los hombres que por las mujeres. También ayuda entrenar juntos. Además, como competimos a la vez y en el mismo pabellón, la visibilidad se iguala. En nuestro deporte hay acciones espectaculares y la gente no piensa quién lo ha hecho.

P.M.: Coincido con June porque en el atletismo apenas hay diferencias, pero es cierto que en otras disciplinas las hay.

DF: ¿Qué cambios os gustaría ver en el deporte?

À.M.: Me gustaría ver más apoyos externos de instituciones. Queremos que se nos reconozcan nuestros méritos. Pienso que las mujeres tenemos que hacer el doble del esfuerzo para que se nos reconozcan las cosas.

J.M.: Por mi parte, me gustaría que no se juzgara tanto nuestra actitud. Parece que las mujeres tenemos que ser más sosegadas, que no podemos expresar emociones porque si no somos unas exageradas o dramáticas. La gente no llega a comprender la intensidad con la que vivimos, la presión a la que estamos sometidas, y que cuando ganamos nos dejamos llevar por todo lo que tenemos reprimido dentro.

P.M.: El mayor cambio que se debería de dar es poder tener las mismas oportunidades. Que tengamos las mismas facilidades que los hombres para desarrollarnos profesionalmente en el deporte. Que el sacrificio que hacemos ambos se vea igualmente valorado y remunerado.

B.P.: Yo también añadiría que se nos empiecen a dar altos cargos. Hay mujeres preparadísimas para eso y que no acceden a esos puestos por lo de siempre. Además, como dice Ángela, está la parte económica. Por ejemplo, a una luchadora no se le da lo mismo que a un luchador. El cambio hay que empezarlo por ahí.

"Tenemos que hacer el doble para llegar al punto en el que están ellos" (Àngela Mataix)



DF: ¿Sienten que las deportistas reciben el mismo reconocimiento que los hombres?

À.M.: Es lo que hablábamos antes. Nosotras tenemos que hacer el doble para llegar al punto en el que están ellos.

B.P.: Es cierto que cada vez se van abriendo más puertas. No es lo mismo cuando empecé yo que ahora, pero todavía tiene que cambiar mucho más. De momento, no está igualada la cosa. Es una pena porque hay mujeres igual o más preparadas que los hombres.

J.M.: Estamos mejorando. Hay iniciativas muy buenas como el equipo de Iberdrola, que está apoyando a deportistas y dando una visibilidad enorme al deporte femenino, pero en general no son comparables. He de decir que entiendo que quien más genera más gana, y que en varios deportes los hombres mueven mucha más masa de personas que las mujeres, pero sinceramente creo que si se le diera más publicidad al deporte femenino, mucha más gente se acabarían enganchando.



P.M.: En muchos deportes no. Queda mucho trabajo por delante para la igualdad, pero estamos en el camino correcto.

DF: ¿Qué papel juega la prensa en la promoción del deporte femenino?

À.M.: Son claves para recibir apoyos. Es muy importante que nos deis esa visibilidad. Es importante que se promueva el deporte femenino para estar al mismo nivel que los hombres.

B.P.: Jugáis un papel importantísimo. Sin vosotros, esto no habría dado los pasos tan grandes que ha dado.

P.M.: Es lo que dicen ellas. Considero que de lo que no se habla no existe, y en eso es donde los medios tienen el poder. Dar visibilidad a los deportes femeninos ayudará a que la gente los conozca, los siga y se pueda incluso aficionar.

"A las más jóvenes les diría que luchen por sus sueños, que pueden conseguir todo lo que se propongan" (Paula Mayobre)

DF: ¿Qué consejo le darían a las jóvenes que sueñan con seguir vuestros pasos?

À.M.: Les diría que nadie les diga que por ser mujeres no pueden vivir del baloncesto, como es mi caso. Al final, nosotras somos un ejemplo de deportistas femeninas. También les recomiendo que sigan luchando por sus sueños.

B.P.: Que entrenen mucho y que hagan lo que les gusta. No tiene nada que ver practicar kickboxing porque te gusta o hacerlo para competir. En el segundo caso es mucho más sacrificado porque, al ser un deporte de contacto, hay que entrenar mucho. Por eso siempre digo que tengan mucha disciplina y concentración.

J.M.: Que no tengan miedo a nada. Hay que ser valientes. Para soñar en grande, hay que trabajar en grande. De todos se puede aprender algo. Realmente, creo que mi mayor virtud siempre ha sido rodearme de gente que me hace mejor, tanto como competidora como persona.

P.M.: Que luchen por sus sueños. Que se puede conseguir todo lo que se propongan y que no tengan miedo a fracasar, ya que el mayor fracaso es no intentarlo.