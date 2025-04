Josep Señé, mediocentro del Racing de Ferrol: “No hay vergüenza porque el equipo intenta jugar y hacer las cosas bien”

En su peor momento de la campaña, sumando un punto de los últimos 30 posibles, y en la cuenta atrás de lo que puede ser la despedida de la categoría, Josep Señé, el cuarto jugador que más minutos acumula en esta temporada –2.463 minutos, sólo superado por Jesús Ruiz, Naldo y Puric– y desde su condición de más utilizado y veterano en la plantilla verde lo tiene claro.

“Aunque la clasificación dice lo que dice, aunque parece que estemos hundidos, nos estamos jugando mucho”, señala el catalán, “no se puede ver un equipo que baja los brazos, sino todo lo contrario, que sigue compitiendo, buscando la victoria, cueste lo que cueste. Que se ve que al equipo le cuesta, pero no le vamos a perder la cara a ningún partido”.



Eso sería, en palabras del mediocentro lo que sí que le provocaría vergüenza –“la falta de actitud, que no aprieta”–, una situación que “no es lo que está ocurriendo. El equipo está compitiendo, intenta jugar y hacer las cosas bien. No salen y eso sí que es frustrante porque hay un trabajo detrás que no se ve”, subraya.



Señé, que sabe lo que es casi tocar el cielo con el Racing tras una temporada rozando el playoff de ascenso, se quema ahora con sus compañeros en las brasas cada vez más vivas del descenso. Y si bien “las comparaciones son odiosas”, son inevitables. “El equipo el año pasado fue rodado, fluido, desde el inicio”, señalaba el jugador, apuntando a lo obvio sobre una campaña, esta que “ha sido un poco lo contrario. Hemos hecho partidos buenos, pero ha ido mermando la confianza del equipo para afrontar los siguientes”.

En la mochila de Señé, si se cumple el descenso del Racing, pesarían varias pérdidas de categoría, si bien el catalán señala que “cada temporada es distinta. El pasado, siendo el mismo jugador, rozamos el playoff. Hay que ver el rendimiento de cada uno en el contexto del equipo y este año la fluidez no ha sido la misma y el rendimiento se ve afectado”, señala un Señé que no duda de que su próximo rival, el Oviedo “si mantiene la regularidad se mete en playoff”.