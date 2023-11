Iago Fuertes: “El objetivo es ganar el Mundial, hay un equipazo”

Iago Fuertes se torció un tanto de la línea que, por estirpe familiar, parecía encaminado a seguir y cuyo final llevaba al joven deportista de Narón a la práctica del baloncesto. Una disciplina en la que, asimismo, tuvo un papel destacado mientras duró, consiguiendo, como el mismo recuerda, el bronce con Galicia en el Nacional por Autonomías.



Y si la pandemia hizo que el camino de muchas personas cambiase de dirección, en el caso de este “todoterreno” de 13 años, la llegada del coronavirus lo llevó a introducirse mucho más en el pádel, –”era uno de los pocos deportes que se podía practicar después de la pandemia y ahí entrené muchísimo. Fui cogiendo experiencia y cada año mejor”– disciplina en la que la actualidad ostenta, entre otros galardones, varios oros gallegos, un reciente título estatal infantil y un subcampeonato europeo sub 12. Casi nada. Ahora, Fuertes da un paso más en una senda que comenzó a transitar cuando “tenía cinco o seis años, con Chaly, aquí en Ferrol”, siendo uno de los nombres convocados para acudir al Campeonato del Mundo de menores FIP que comienza en Paraguay el próximo día 13 –la selección del naronés partirá el 11, compitiendo el local tanto por combinados como por parejas– y al que acude con su habitual compañero en las útimas citas, el catalán Hugo Estebanáez con el que, precisamente, se colgó el oro nacional infantil hace poco más de un mes –el pasado año había sido segundo–. “Vamos con el objetivo de ganar”, sentencia sin fisuras Fuertes, conocedor del potencial de su equipo y de una cantera estatal “que es espectacular, tenemos de los mejores entrenadores del mundo y hay que aprovecharlo. Vamos muy serios, a hacer las cosas bien. Tenemos un equipazo”.

¿De afición a profesión?



Una competición internacional a la que el de Narón llega ya con referencias internacionales merced a de su participación en el pasado Europeo de Valencia, si bien, y como señala el pupilo de Mateo García de los Reyes en el Pádel San Mateo “te da más experiencia pero no es lo mismo. Vas a un país que no conoces con la selección”, comenta, “y en el Europeo era de segundo año y ahora soy de primero, ya hay gente con más experiencia”, añadiendo que, a estas edades, la diferencia física, si bien puede marcar alguna diferencia, no es clave.



Ese país ·”desconocido” es Paraguay y para el de Narón, y en todas las quinielas, es el principal favorito para quedarse con el título y sumarlo al logrado en 2021. “Juegan en casa”, recuerda Fuertes, “aunque a Argentina lo colocan muy arriba, porque en absoluto es de lo mejorcito y en menores también”. La ausencia de España en este Mundial debido a la pandemia hace que no haya muchas referencias, si bien el local señala que el combinado estatal “aunque no haya ganado ningún Mundial, es y no es favorita al mismo tiempo”, debido a su potencial.



En la cuenta atrás para cruzar el charco, Fuertes y sus compañeros ya llevaron a cabo una concentración previa en Madrid –por aquel entonces con el seleccionador José Luis Gutiérrez. Guti, que viene de dimitir de este cargo por motivos personales–, si bien el sistema de trabajo del naronés de cara a preparar su puesta de largo internacional no ha variado en exceso. “La mejor forma de mirarlo es como si fuese un torneo más”, comenta el local, “sí que es verdad que representas a todo el país, Federación y puedes llegar a tener un poco de presión, pero intento llevarlo de la mejor manera, como si fuese un sueño, una ilusión, una oportunidad de mi vida de llegar a lo más alto del top mundial”. “Lo voy a aprovechar con mucho orgullo y voy a darlo máximo”, sentencia Fuertes.



Al igual que ha venido haciendo hasta ahora en una disciplina en la que, cuando empezó “pensé que iba a ser mi hobby de mayor, como para jugar con mis amigos, cuando tenga la edad de mi padre”, comenta entre risas, “divertirme y tomar algo después de jugar. De pequeño intentaba entrenar para, de mayor, poder defenderme un poco, pero no me imaginaba que iba a llegar tan lejos. Las cosas están saliendo y me veo con posiblidades en el futuro pero esto, con una lesión o algo, puede cambiar en cualquier momento, pero de momento todo va encaminado”