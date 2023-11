Iago Fuertes acierta en sus pronósticos y es oro mundial

Ya lo avisaba el naronés Iago Fuertes días antes de su partida a Paraguay en donde durante toda la pasada semana el del Club Pádel San Mateo tuvo lugar la disputa del Campeonato del Mundo de menores, tanto por selecciones como por parejas. “Vamos con el objetivo de ganar. Vamos muy serios, a hacer las cosas bien. Tenemos un equipazo”, vaticinaba a este diario poco antes de, precisamente, levantar el trofeo que los acredita como la mejor federación mundial, además de firmar el subcampeonato internacional por parejas.



Y es que Fuertes tomó parte con el combinado español en ambas competiciones disputadas en la ciudad paraguaya de Asunción, alcanzando la final en los dos cuadros a los que hizo frente. En el de combinados entraban en liza las escuadras españolas sub 14, sub 16 y sub 18, con una importante aportación del naronés para firmar un histórico oro ante otra de las revelaciones de la competición, el combinado de Suecia, al que doblegó por un claro 3-0 en la final masculina, mientras que sus compañeras hacían lo propio ante Argentina por idéntico marcador. En este último choque, el tándem conformado por Fuertes y García se impuso en su categoría, la sub 14, a Svensson y Waldenlöw por 6-1 y 6-2, sumando así un importante punto para el oro final.



Previamente, Fuertes y sus compañeros de selección se habían impuesto a México, Portugal y Estados Unidos en la fase de grupos, y doblegando en cuartos a Brasil y en semifinales a la todopoderosa Argentina por un igualado 2-1 para entrar en la final ante los combinados suecos.

Fuertes a punto estuvo de firmar el doblete dorado en el que fue su primer Mundial, si bien circunstancias ajenas al deportista local se lo impidieron.

Plata

El del Pádel San Mateo Narón formó equipo en la prueba Open infantil con su habitual compañero, el tarraconense Hugo Estébanez que, en esta ocasión, tuvo un protagonismo no solicitado. Y es que una indisposición del catalán impidió que esta pareja, que había logrado el pasaporte para la disputar la final sub 14, tuviese que renunciar a disputar este último partido.



Un choque en el que, además, se hubiesen visto las caras con sus compañeros de selección Nicolás Fernández y Aarón García, a los que ya sabían lo que era ganar, puesto que lo habían hecho en la final del Campeonato de España y de manera clara. Si bien no hubo ocasión de reeditar este último duelo y hacerlo en una competición tan importante como fue el Mundial.



Los pasos de Fuertes y Estébanez para llegar a esta ansiada final los dieron desde dieciseisavos –a los que accedían directamente por ranking–, ganando a sus rivales mexicanos Rodríguez y Madrazo (6-0 y 6-2), un resultado que repitieron ante los chilenos Mackenna y Soto (6-1 y 6-2). Un marcador que fue un poco más apretado ante otra de las parejas favoritas, los argentinos Cruz y Contreras (7-6 y 6-2), en cuartos, mientras que semis Fuertes y Estébanez resolvieron con un 6-1 y 6-3 ante los brasileños Santos y Gianello para entrar en un final que no pudieron jugar.