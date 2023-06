Hélder: “Me he sentido en casa; la afición de Ferrol es espectacular”

En los cuatro años que ha jugado en O Parrulo, Hélder Gonçalves –Cabo Verde, 1996– las ha vivido de todo tipo: llegó de Burela tras ascender en 2019 a Primera para incorporarse a un equipo consolidado en la máxima categoría; en 2021 descendió a Segunda y la temporada pasada salvó la plaza en la última jornada. La campaña que el martes finalizó en las semifinales por subir a la élite fue la última para el cierre en el club ferrolano. “No es un adiós, sino un hasta pronto”, dice.

Al final del encuentro se intuyó que la suya era algo más que tristeza por la derrota. ¿Se va?

Después de cuatro años, ayer –por el martes– fue mi último partido: me voy con pena, con la angustia de no poder lograr el ascenso.

¿Puede desvelar el destino?

Diré que jugaré en tierras andaluzas.

¿En Primera?

Sí.

¿Jaén?

Puede ser, puede ser.

Ha sido un jugador emblemático en O Parrulo, muy querido por la afición. ¿Qué balance hace de esta etapa, tanto a nivel personal como deportivo?

Creo que he crecido como persona y como jugador. Desde el primer día, el club y la ciudad me han tratado como uno más, me he sentido arropado, la afición de Ferrol es espectacular en todos los sentidos, y yo estará eternamente agradecido a los entrenadores, cuerpo técnico, directiva, compañeros... Quiero decirles que esto no es un adiós, sino un hasta pronto.

De todos los compañeros que ha tenido estos años en O Parrulo, ¿a quién destacaría a nivel deportivo?

A nivel personal podría destacar a muchos compañeros, pero a nivel deportivo sinceramente tengo que decir que Adri. Me ha ayudado tanto... En la vida personal, en la deportiva. Creo que es un ejemplo a seguir para todos los ferrolanos. Me parece una persona “top” tanto fuera como dentro de la pista.

Decía el técnico del Alzira que la línea que separa la victoria de la derrota es muy fina, y el último partido es un ejemplo. ¿Qué cree que les faltó para alcanzar la final del playoff?

Lo del martes lo podría resumir con que es mala suerte, pero bueno, en fútbol sala ganas si metes un gol más que el rival; se trata de marcar goles... Jugamos muy bien, fuimos superiores, pero no fuimos capaces de marcar, el destino lo quiso así y perdimos. Le pido a la gente que siga apoyando, que el ascenso llegará porque O Parrulo se merece estar en Primera. Creo que tanto el equipo como la afición son, somos, un diez.