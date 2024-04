Frenazo para el Racing de Ferrol (3-1)

Tampoco esta vez el Racing pudo aprovechar la ocasión de meterse en las plazas que clasifican para el playoff de ascenso a Primera. La derrota encajada en el partido que lo enfrentó al Amorebieta (3-1) dejó ver una de las peores versiones del equipo ferrolano en lo que va de temporada. Frágil en defensa y sin idea en ataque, la intensidad de un rival que se está jugando la permanencia en la categoría de plata acabó imponiéndose a un rival que no mostró la misma intención que otras ocasiones, algo que acabó pagando caro.



Es como si haber asegurado la permanencia le hubiese quitado la ambición al Racing. A pesar de la baja de última hora de Nico Serrano, aquejado de molestias musculares, y de un principio de partido más o menos igualado, en realidad el cuadro local demostró tener más interés en el encuentro. De ahí que se fuese adueñando de la situación ante un rival apático, lo que se acabó traduciendo en el gol de Felix Garreta, al culminar una gran jugada combinativa ante la pasividad del conjunto visitante.



El tanto no hizo despertar a la escuadra de la ciudad naval, que siguió mostrando una imagen muy por debajo de la que en él es habitual. Al Amorebieta, mientras, solo le hizo mostrar un poco de intensidad y concentración para dominar claramente la situación. Con un juego en el que Jauregi, su referencia ofensiva, repartía el juego de una banda a otra, el cuadro vasco consiguió minimizar a un rival que, además de no tener presencia ofensiva, no acertó en defensa para parar los intentos locales.



De ahí que el cuadro vizcaíno se aprovechase de la fragilidad para aumentar su renta con otra acción combinativa culminada por Dorrio con un tiro raso sobre la portería defendida por un Cantero que no tenía nada que hacer ante esta situación. Así quel partido llegó al descanso más resuelto por las malas sensaciones que estaba dando cuadro verde que por la diferencia.

Cambios



De entrada no hubo cambios en la segunda parte. Y, ya que tampoco los hubo sobre el terreno de juego, el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, fue el primero que hizo variaciones al dar entrada a Manu Justo y Sabin Merino para darle un cariz mucho más ofensivo para a la escuadra de la ciudad naval. La presencia de estos dos jugadores hizo que el cuadro verde fuese mucho más dinámico cerca de la portería visitante, aunque sin tener grandes ocasiones.



Un cabezazo de Sabin Merino que se fue ligeramente desviado abrió la nómina de ocasiones de un cuadro verde que cada vez apretaba más en busca de recuperar opciones de puntuar. Los huecos que dejando en la retaguardia, sin embargo, hicieron que cada vez que el Amorebieta era capaz de salir a la contra crease peligro. Sin embargo, fue en una acción a balón parado donde el cuadro vasco encontró la recompensa tras unas manos dentro del área que supusieron un penalti que Unzueta marcó para ampliar la distancia.



Con el marcador resuelto, el cuadro verde no dejó de intentarlo y encontró el gol de la honra a pocos minutos para el final del tiempo reglamentario con un cabezazo de Jon García, tras un saque de esquina botado por Heber Pena, que se fue a la escuadra. Pero ya no hubo tiempo para más y el Racing se quedó con una derrota que frena sus intenciones.