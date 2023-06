Fin de fiesta en A Estrada

Como es tradicional, el polideportivo Manuel Coto Ferreiro de A Estrada atraerá hoy y mañana los focos del baloncesto gallego en sus categorías iniciales –premini y mini– con la disputa de las fases finales tanto en Primera como en Segunda de minibasket.



Los más pequeños, los preminis, llegan a este “fin de fiesta” tras haber superado una liga local y, después, como primer o segundo clasificado de la previa autonómica. Representarán a la delegación ferrolana el Costa Ártabra masculino –invicto, con seis victorias– y el Costa Ártabra femenino –segundo, con cuatro triunfos–. En cuartos se medirán a Peleteiro –11.30 horas– y Seis do Nada-Coia –13.30 horas–, respectivamente. Pudo estar también el Eneka Estilistas Basket Ferrol, pero una sanción –el caso está en manos del Comité Galego de Xustiza Deportiva– basada en errores en el acta de un partido ha impedido que así sea.



Además de preminis, A Estrada acoge también las fases finales de minibasket, tanto de Primera como de Segunda División. En la máxima categoría no hay representantes de Ferrolterra, pero sí en la siguiente. Los campeones de las ligas locales –el Baxi en masculino y el Pontumio Óptica Tabora como mejor equipo íntegramente femenino– podrán optar al título. Los ferrolanos se enfrentan en cuartos al Santa María del Mar y las eumesas, al Cluny, en ambos casos a las 19.30 horas.

Mini: Pontumio Ópitica Tabora

Pontumio mini

Después de una campaña que su técnico, Luis Díaz, califica como “moi boa, no sentido de que a medida que foi avanzando fomos competindo mellor contra equipos que en moitos casos eran mellores ca nós, tanto técnica como fisicamente”, el Pontumio afronta esta fase final como “un premio: vai ser unha experiencia moi bonita”. “O feito de competir con nenos ten dúas partes: por unha parte, axúdaas; por outra, frústraas”, dice su entrenador, que está “moi contento” porque “o importante nestas categorías non é o resultado –aínda que tamén hai que aprender a gañar e a perder–, senón facer equipo, motivar, mellorar... O fundamental é como chegas a eses resultados, non os resultados en si, e por iso a nosa tempada foi moi boa”.

Mini: Baxi Ferrol

Baxi mini

“Este año hemos tenido la suerte de juntar un grupo de niños muy motivados y que les encanta el baloncesto, lo que nos ha permitido trabajar con el objetivo principal de aprender y mejorar”. Roberto Vizoso, el técnico del Baxi, campeón de la liga local mini, considera que el título “ha superado nuestras expectativas iniciales y la satisfacción es muy grande”. Destaca Vizoso la “exigencia” de la competición, especialmente la final ante el Basket School. “Ver a los niños llorar de la emoción tras la victoria es algo que, como entrenador, me enorgullece por el gran trabajo que han hecho”. Por ello, relata, acuden a esta fase final

con la idea de “disfrutar de la experiencia y competir, pero siempre manteniendo nuestros valores y nuestro todos suman”.

Costa Ártabra femenino

Costa Ártabra premini femenino

Solo dos derrotas en seis partidos cosechó el equipo premini femenino del Costa Ártabra que dirige Dani Morado en la previa autonómica. Como segundas de grupo, se medirán este mediodía –13.30 horas– al Seis do Nadal, un conjunto “do que non sabemos nada, pero si que forma parte dun clube no que se traballa moi ben a formación, así que será moi difícil”, comenta. Morado señala que estar en la fase final “é un orgullo para nós e unha recompensa a todo o traballo feito durante todo o ano”. El preparador cree que para una cita así “de ánimo imos a tope” y que para las niñas “é unha experiencia nova, así que o importante é disfrutala cada minuto e iso supón esforzarse en pista, traballar e competir ao noso mellor nivel”.

Costa Ártabra masculino

Costa Ártabra premini masculino

El Costa Ártabra masculino llega invicto a esta fase final, tras conseguir seis triunfos en otros tantos encuentros. Su entrenadora, Ariana Charlón, asegura que encaran este fin de semana “con muchas ganas y con mucha ilusión, y también con algo de nervios, que es lo normal”. El único “pero” es la baja de Martín, a quien una lesión le impedirá disfrutar de esta fase final en la que el equipo ferrolano aspira a repetir el título logrado la campaña pasada. “No conocemos a los demás rivales, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero, sobre todo, que lo pasen bien”. El Costa Ártabra debutará hoy a las 11.30 horas contra el Peleteiro. Si ganan volverán el domingo para jugar la semifinal ante el ganador de Seis do Nadal-Estudiantes.