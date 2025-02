La falta de profundidad, el gran problema del Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol está peleado con el gol. No porque no sea capaz de llegar, sino porque no tiene profundidad. El conjunto verde tiene un problema para generar ocasiones cuando llega al último tercio del campo.



Es algo en lo que su entrenador, Alejandro Menéndez, es consciente de ello. “Necesitamos más soluciones en los últimos 30 metros porque no somos un equipo que vaya a generar ocho o diez ocasiones por partido. Para tenerlas hay que generar muchísimo más”, indicó tras el partido contra el Castellón.



Y es que el conjunto verde, a pesar de dar 449 pases, ninguno fue en profundidad y sólo 70 fueron cerca del área. El resto, 379, se dividieron entre el medio campo y la zona defensiva verde.



Además, también faltó dar ese último pase. Ese balón que te deje solo delante del portero. De hecho, el conjunto ‘orellut’ tuvo uno y acabó en gol. Fue el tercer tanto. El que frustró el intento de remontada.



Sobre esa situación, habló un hombre que tiene que vivir de marcar y que lleva mucho tiempo sin hacerlo, Eneko Jauregi. El delantero afirmó que tienen que trabajar más para tratar de corregir ese problema que está siendo un lastre muy grande.



“Faltó profundidad, pero lo hemos intentado. Si hubiesen entrado los pases en mejores condiciones, hablaríamos de otra cosa. Hay que hablar de lo que ha pasado, de que no hemos ganado y tenemos que analizar lo que ha sucedido”, aseveró el atacante.



Asimismo, el vasco señaló que tampoco es bueno que se frustren tanto con esa situación porque puede provocar un mayor atasco y que las cosas vayan a peor.



“La presión nunca es buena. Ni yo tengo presión ni los compañeros la tienen. Tenemos que seguir insistiendo y trabajando. Al final, con el nuevo míster llegarán los resultados”, indicó.



Además, el jugador nacido en Muxika, que lleva desde el pasado 10 de noviembre sin anotar, confirmó que pidió lanzar la pena máxima para romper su mala racha, pero Señé se vio con confianza para lanzarla. “Me planteé tirar el penalti, pero Josep cogió el balón y decidió tirar él. No soy nadie para decirle que no lo lancé. Lo ha hecho, lo ha fallado y luego lo ha vuelto a tirar y lo ha metido, que es lo importante”, dijo.



Por último, explicó que tanto él como sus compañeros se tiene que ganar el cariño de la afición racinguista. Sin él, es más complicado darle la vuelta a la situación. “Tenemos que hacer méritos para que nos aplaudan y que sigan confiando en nosotros. Nosotros somos los que estamos en el campo, pero esto lo sacamos entre todos”, zanjó.