Menéndez: “El inicio del partido ha condicionado todo lo demás”

“El mal inicio del partido ha sido el condicionante de todo. Habíamos hablado de cómo teníamos que salir y cómo intentar parar a un Castellón que siempre tiene diez o quince minutos de arreón. Al final no ha sido así”, aseguró Alejandro Menéndez tras la derrota ante los ‘orelluts’. El técnico verde no le gustó como arrancó su equipo, hasta el punto de que no eran lo que habían practicado durante la semana.



“Durante los diez primeros minutos he visto a un equipo deconocido. Todo lo que ha pasado se advirtió y se trabajó. Luego he visto a un conjunto que ha querido, que ha trabajado mucho, pero el resultado no es el idóneo. Te queda la lección de que ya sabes lo que pasa cuando te vas diez minutos del duelo. Nadie se puede permitir eso”, apuntó.



Además, el preparador verde hizo hincapié en la falta de claridad que tuvieron sus jugadores en los últimos treinta metros, ya que no lograron generar demasiadas oportunidades.



“Nos faltó atraer más al rival y sacarlo un poco más del sitio para poder atacar sus espaldas. Estábamos muy pendientes de atacar al espacio y debimos combinar un poco más para poder tener más ocasiones de gol”, indicó Menéndez.



Por último, respecto a los dos cambios en el minuto 30 de partido, el entrenador asturiano señaló que quería agitar el partido y que sus jugadores diesen un paso al frente.



“Queríamos batir el frasco porque no estábamos teniendo la reacción al 0-2. Había que buscar soluciones. Aleksa tenía una tarjeta y no podía esperar a ver qué pasa. Ahí he buscado la reacción. Fuimos capaces de que no hayan tirado tanto, pero al final lo que marca la cosa es el marcador. Necesitamos más soluciones en los últimos 30 metros porque no somos un equipo que vaya a generar ocho o diez ocasiones por partido”, comentó preparador racinguista.