Un error en la segunda ciaboga condena a Ares en Getaria

La “Santa Olalla de Lubre” comprometió ayer en Getaria sus opciones de permanencia en la Eusko Label Liga tras finalizar la regata en la última posición, lo que, unido al buen papel de Santurtzi, hunde a la trainera del Club de Remo Ares en la última plaza de la competición cuando restan seis pruebas para finalizarla.



Aunque las cosas no marcharon bien desde el pistoletazo de salida, la tripulación aresana perdió toda opción de sumar más de un punto en la segunda ciaboga, cuando un error de cálculo le impidió completar la virada por el exterior de la boya, con lo que tuvo que rehacer la maniobra. La corrección la llevó a perder más de medio minuto, una eternidad en una regata de estas características. Así, no solo fulminó todas las opciones de no finalizar en el último puesto de su tanda, sino también de poder mejorar el tiempo de la siguiente, en la que competían los otros tres rivales –Ondarroa, Cabo y Lekeitio– que iniciaron la jornada a menos puntos de Ares.



Todo, en definitiva, jugó en contra del grupo que prepara José Manuel Peláez “Pendo”, que, sin embargo, no se vio especialmente perjudicado en el sorteo de calles. Le tocó la primera, a priori una de las más aceptables del campo de regatas de Getaria, pero la fuerza con la que comenzó su principal rival por eludir la última plaza –la que conduce al descenso directo–, Santurtzi, provocó que la “Santa Olalla” fuese siempre a remolque. El hecho de que en su tanda estuviesen también dos traineras de la zona media –Zierbena y Kaiku– tampoco favoreció a la embarcación local y ya en el primer largo perdía seis segundos con un imparable Santurtzi y tres con las otras dos.



Las distancias siguieron aumentando poco a poco durante el segundo, en el que Ares no estuvo cómodo en ningún momento con esa ola lateral que interfería en la remada. Pero, cuando parecía que la “Santa Olalla” iba a entrar en el tercer largo a unos 12 segundos del líder de la tanda, el error en la maniobra de la segunda boya dinamitó todas las esperanzas de, al menos, poder pescar algo en la segunda tanda. A partir de ahí, y con 42 segundos de desventaja, Ares intentó acabar lo mejor posible, dadas las circunstancias, una regata que ya forma parte de su historia negra y de la que sale a 10 puntos de la promoción.