En el ergómetro en Ribadeo y sobre el batel en A Pobra

Bateles, remoergómetro y traineras. Ese era, de inicio, el apretado calendario al que iba a hacer frente la delegación local en un fin de semana que, debido a las malas condiciones meteorológicas, “borró” de su programa la que iba a ser la segunda Contrarreloxo de Ares de traineras en la mañana del domingo. Una cita que debido, precisamente, a lo completo del calendario autonómico no podrá celebrarse en otra fecha, como señalan desde la entidad de la villa.



Sí que entrarán en liza los clubes locales en la que será mañana la primera de las trece regatas de la zona norte de bateles. Eso sí, una XVII Bandeira Santiago Sur Galicia que, debido al citado temporal, no podrá disputarse en Esteiro, trasladándose al campo de regatas alternativo de A Pobra do Caramiñal, resguardado dentro del puerto –emplazamiento incluido este año en la normativa en el caso de que no se pudiese celebrar alguna regata, como en este caso, por causas meteorológicas–. Así, a partir de las 16.00 horas más de una treintena de botes de A Cabana Ferrol, Ares, Mugardos y Narón debutarán en esta competición. Una liguilla que hará sus paradas en la comarca la próxima semana en Mugardos, el día 24 en Narón, el 9 de marzo en Ferrol y en Ares el 6 de abril.

Más de cien locales



Al día siguiente, el domingo, el pabellón municipal de Ribadeo acoge la disputa del Autonómico de remoergómetro con más de un centenar de deportistas en liza de los clubes Remo Cedeira, Club do Mar de Mugardos, Ares, Narón, San Felipe y A Cabana Ferrol.