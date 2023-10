Elena García y Adrián Blanco se llevan la última Nocturna

Con una participación de más de un centenar de deportistas y desafiando a la dura meteorología, la Milla Nocturna Concello de Mugardos vivió el pasado sábado su sexta edición con la avenida do Seixo como punto de salida y de llegada de esta ya tradicional competición local.



Tomando el relevo de pruebas como la de Narón y Ferrol, la carrera mugardesa tuvo en Elena García Mella y Adrián Blanco Pérez –Marineda ­Atlético– a sus ganadores en la competición absoluta y, asimismo, el cuadro Máster B y A, respectivamente. García estuvo acompañado en el podio por Carolina Santos –Ría Ferrol–, segunda y a su vez la mejor sub 18-20, y Rebeca Soto –Atletismo Narón–, a su vez plata en Máster B. Blanco estuvo seguido en la tabla por los también locales Eloy Villanueva –Náutico de Narón– y Pablo Pedrosa Paz –Triatlón Ferrol–, en la segunda y tercera plaza.

Base



En las pruebas de base, Manuel Campello Carballo se impuso en el cuadro sub 18-20, con Hugo Serantes –Atletismo Narón– como segundo y Cayetano Franco Seco –Olympo– como tercero y oro sub 16 –Xabier Reborido y Cristian Gesto, del Club do Mar de Mugardos y Bergondo lo siguieron en la tabla–. Una franja de edad esta última en la que Rocío Pena –O Seixo Forever– fue la más destacada en este último cuadro de edad.



En sub 14, estos lugares de privilegio fueron para Samuel Tallón –Ferrol Atletismo–, Juan Giráldez –Fogar– y Pedro Juncosa –O Seixo–, en masculino, y Martina Castelo, Alicia Espina –Atletismo Narón– y Uxía López –El Canario–. Los más jóvenes atletas, sub 12 y sub 10, hicieron frente a un trazado de 800metros, con victoria de Sergio Coira –Marineda– y Candela Castelo, en el grupo de mayor edad, y Nicolás Amado –Sada– y Julia Teijeiro, en el de menor.