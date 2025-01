Un duelo para despegar

El Racing de Ferrol afronta con mucha ilusión y ganas su segundo partido liguero del año. Y le hará falta porque será un encuentro muy complicado ante un Racing de Santander, que si bien no está en su mejor momento de la temporada, es uno de los candidatos a conseguir el ascenso a Primera División (16.15 horas).



El conjunto dirigido por Cristóbal Parralo sabe que tiene que puntuar, como sea, para salir del pozo en el que se encuentra metido. Desperdició una oportunidad la semana pasada empatando en casa ante un rival directo, el Cartagena (0-0). Ese punto, aunque puede ser muy valioso, supo a poco, ya que dominó durante gran parte del partido, pero le faltó estar acertado.



Y es que el cuadro naval apenas ha marcado 14 goles en las 22 jornadas que ha disputado. Unas cifras muy bajas si quiere mantener la categoría. Lo peor es que no es por falta de intentos, sino porque la puntería y la suerte no están de su lado.



Ese fue uno de los motivos por los que el Racing acudió al mercado de fichajes. Aunque le hace falta reforzar más posiciones, como el lateral izquierdo –dieron de baja a Moi Delgado y a Julián Delmás–, sólo ha podido incorporar a un futbolista: Raúl Blanco. El canterano del Celta ha renovado la ilusión racinguista. No solo por su talento, sino porque es un jugador con facilidad para anotar. Algo que le viene muy bien al equipo verde.



Con él, Cristóbal Parralo tiene a un hombre para la mediapunta que sabe encontrar los espacios como nadie. Eso le hará mucha falta contra un conjunto tan ofensivo como es el Racing de Santander.



“Usan una defensa muy adelantada, en espacios muy cortos y presionan muy bien. Hay que tener mucha precisión para no caer en fuera de juego. También acumulan mucha gente por delante del balón, tienen mucha posesión... Generan mucho juego ofensivo y hay que intentar defender bien y aprovechar las salidas esos espacios que nos podamos encontrar. Hemos trabajado el tener esa precisión y esa velocidad para poder sorprenderles”, aseguró.



Razón no le falta, ya que su rival es uno de los equipos que más genera. Sin embargo, al contrario de lo que pasó en la primera vuelta en la que sumó diez partidos seguidos sin perder, en esta segunda mitad de campeonato le está costando mucho más. Hasta el punto que ya acumula seis jornadas sin vencer. Esta situación le hizo caer del primer puesto hasta el cuarto.



No solo eso, sino que las lesiones también empezaron a afectar al cuadro de José Alberto López. En concreto, para este choque no podrá contar con su mejor jugador, Iñigo Vicente. El centrocampista se perderá el encuentro por sanción. Sin él, el Racing de Santander pierde al hombre que canaliza todas las acciones ofensivas del equipo. No solo por los pases y huecos que genera, como así lo demuestran sus siete asistencias, sino por sus goles –lleva tres–.



El Racing de Ferrol deberá aprovechar esta baja sensible para intentar sumar los tres puntos y comenzar así su ascenso clasificatorio.