Cristóbal: "Ante el Racing de Santander tenemos que estar muy vivos"

Cristóbal Parralo, entrenador del Racing de Ferrol, señaló que tienen un encuentro muy complicado contra el Racing de Santander. El preparador verde aseguró que tienen que "estar muy vivos para poder llevarnos los tres puntos" de El Sardinero. Además, habló sobre la participación de Raúl Blanco y el mercado de fichajes.

Bajas para este partido:

"Los que no están disponibles son Brais Martínez, Fran Manzanara y Erick Cabaco. Además, Álvaro Giménez tiene una pequeña inflamación en un tendón y no está en condiciones de jugar. Aitor Gelardo está dentro de la convocatoria. Hoy ha entrenado con normalidad y vamos a ver cómo evoluciona".

Expectativas para el duelo ante el Racing de Santander:

"Da igual en el momento en el que vayas, siempre hay dificultad al medirte al Racing. Es un equipo que juega bien al fútbol y que está luchando por el ascenso directo. Es verdad que ha tenido algún tropiezo en las últimas jornadas, pero el otro día ante el Albacete iba perdiendo 2-0, logró ponerse 2-2 y estuvo a punto de ganar. Sabemos de la calidad de sus jugadores, del trabajo de su entrenador y sabemos que hay una dificultad muy grande".

Preocupación porque el miedo cale en el vestuario:

"Estamos en una situación que no nos permite el lujo de tener miedo o buscar unas sensaciones que sean las de querer ser valientes e ir a todos los campos a ser valientes. No puedo entender el fútbol de otra manera. Estamos en una situación complicada. Nos falta ser mucho más sólidos en casa. Nos está costando mucho y por ahí pasa la mejoría. Lo que no ganamos en casa tenemos que sacarlo fuera".

Mejoras en la estrategia:

"Los buscamos, pero no solo en las acciones a balón parado sino en el resto del juego. Hubo bastantes acercamientos, pero poca finalización que es lo que más nos preocupa. Lógicamente, en las acciones a balón parado intentamos sacar el máximo provecho posible. Hay muchos partidos que se abren o se ganan a través de ese tipo de acciones. Siempre intentamos que sea una opción más de conseguir un gol".

¿Esperas un partido similar al de A Malata?:

"Yo creo que cada partido es distinto. Nunca sabes por dónde te va a salir. Aquí se pusieron por delante, con un marcador muy favorable. En la segunda parte, tuvimos que arriesgar bastante e hicimos una buena segunda parte. Cada partido es distinto".

Posible titularidad de Raúl Blanco:

"Yo creo que lo que le falta a Raúl es coger ritmo de competición. Para cogerlo, tiene que jugar. Luego, veremos si es capaz de aguantar si juega de inicio o tiene que entrar desde el banquillo. Lo valoraremos. Ha entrenado bien durante la semana, como uno más y es una posibilidad más para el partido de mañana".

Pocos fichajes del club:

"No estoy preocupado. Lo que queremos es que, si tienen que llegar, que lleguen cuanto antes. Esto no depende de los deseos que tengamos nosotros, sino de cómo está el mercado y de las posibilidades que hay en él. Lógicamente, hay alguna posición, sobre todo en el lateral izquierdo, que llevamos diez partidos jugando con un jugador que no es su demarcación. Eso se nota en el rendimiento del equipo. Si tiene que venir gente a ayudarnos y a ser más fuertes, cuanto antes mejor. No podemos preocuparnos de algo que no está en nuestras manos. Lo que está en mis manos es sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tengo".

¿Qué jugadores pueden venir?:

"No podemos hablar de fichajes. Ahora toca hablar del partido de mañana que es importante. Hay que centrarse en eso".

Aportación de Raúl Blanco al equipo:

"Es un jugador diferente. Es verdad que dentro de la plantilla no teníamos ese perfil. Tiene muy buen último pase. También tiene llegada y gol. Tiene mucha calidad. Lo que yo valoro más es que tiene muchas ganas de ayudar, aportar y crecer. Eso es muy importante. Nos hace falta esa ilusión para que ayude al equipo a mejorar. Espero que los jugadores que vengan o que puedan venir, lo hagan con esa ilusión y ganas de querer luchar hasta el final".

La ilusión que generó su fichaje:

"Generó mucha ilusión. Salió al campo con muchas ganas de participar en el juego. Lo que participó lo hizo bien. Lo único es el ritmo de competición, pero eso se coge jugando. Necesitamos jugadores que vengan a aportar y él lo está haciendo".

"Siempre que se ilusione la afición es bueno. Que se ilusionó por estos estímulos está bien, pero tenemos que conseguirlo a través de resultados. Es importante luchar al máximo para salir de ahí. Es una situación complicada, pero no es definitiva. Tenemos que seguir sumando puntos para continuar en el fútbol profesional".

Desplazamiento de la afición a Santander:

"Es muy importante el apoyo de la afición. Los jugadores, cuando salen y ven esa marea verde que apoya al equipo, sabe que no debe decepcionarla. Tenemos que intentar salir, dar lo mejor de nosotros mismos para no decepcionar a la gente que nos apoya de manera incondicional".

¿Vas a prestar atención al Cádiz-Eldense de hoy?:

"No voy a hacer matemáticas a estas alturas porque no sirven de nada si tú no ganas. Si no sumas, no vale para nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es intentar ser un equipo sólido, vértical y que tenga situaciones para ganar los partidos. Ahora es muy pronto para ponerte a ver lo que hacen los otros equipos. Ojalá lleguemos al final sabiendo que tenemos que estar pendientes de que ganando en algún sitio nos podemos salvar. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener opción de salir de ahí y salvarnos".

La importancia de atacar los espacios a un equipo tan ofensivo cómo es el Racing de Santander:

"Es un equipo que tiene unas señas de identidad como intentamos tener todos los entrenadores con sus equipos. Defiende con la defensa muy adelantada, en espacios muy cortos y que presionan muy bien. Hay que tener mucha precisión para no caer en fuera de juego. Eso lo vemos en otras categorías y en otros equipos como en el Barcelona. Presionan muy bien el balón para que no encuentres el espacio. También acumulan mucha gente por delante del balón, tienen mucha posesión... Generan mucho juego ofensivo y hay que intentar defender bien y aprovechar con las salidas esos espacios que podamos encontrar. Hemos trabajado el tener esa precisión y esa velocidad para poder sorprender. Es un partido en el que necesitamos estar muy vivos".

El Racing de Santander tiene bajas importantes:

"Yo creo que tienen una plantilla muy buena. Ahora han incorporado a Messeguer. Iñigo Vicente es uno de los jugadores más importantes de la categoría. Es un jugador que aglutina el juego de ataque de su equipo. Lógicamente, es una baja importante igual que las que tenemos nosotros. Al final, cada equipo, con su forma de jugar tiene sus jugadores que son importantes e Iñigo Vicente es uno de ellos".

La situación de Perea:

"Lo veo como al resto de sus compañeros. Está por la labor de ayudar y de trabajar para el equipo".