David Castro: “Son un afortunado que estou a vivir un soño”

David Castro se vio obligado a vivir la primera derrota liguera del año de los suyos desde la grada. Y es que el defensa de Cuntis cumplía ante el Real Oviedo el correspondiente partido de sanción por acumulación de sanciones. Un traspié que para el jugador se vivió de manera diferente “desde dentro”. “Tampouco vin unha gran superioridade por parte do Oviedo”, señalaba el futbolista, “houbo outros partidos na Malata similares que te pos por diante e eres capaz de facerte máis forte e non encaixar. Iso é, creo, o guion que cambiou respecto a outros duelos, non ser capaces de manter esa vantaxe e tamén hai que ver o contexto, o Oviedo é un equipazo”.



Así, tras una “semana longa”, como el mismo jugador señalaba, tanto por la derrota como por su obligada pausa a la espera de medirse ante el Sporting, el de Cuntis –que por cierto, es ya, de manera oficial, ferrolano por padrón– confesó también que “non mirei nin a clasificación –en relación a la segunda plaza que ahora ocupan los asturianos y antes era suya–. Entendo a expectativa da xente, que igual cambiou... eu son moi prudente, ás veces igual demasiado. Eu ata ver unha cousa atada non vou mirar máis arriba”. De momento, la mirada se dirige a un Molinón que empuja ya a hacerlo lo mejor posible. “É un aliciente, xogar contra un histórico, nun estadio e cun ambiente espectacular”, señalaba emocionado Castro, “temos que ser conscientes de que acabamos de subir e este tipo de partidos son os bonitos de xogar, motivan máis”.

“Non hai moito tempo”

Castro y sus compañeros se sacudirán la entendible presión de jugar en este escenario buscando su objetivo de todos los partidos, sumar para lograr la permanencia.... y luego ya se verá. Para ello, Castro se muestra de acuerdo con su técnico en que mantener la meta a cero, contar con una gran seguridad defensiva, es un básico para “un equipo que quere pelexar polo playoff ou por salvarse”. En relación a las posibles pruebas a hacer en la retaguardia aprovechando asimismo los cambios en ataque, el jugador es claro “non hai moito tempo para adaptarse –por sus nuevos compañeros–, porque estamos a metade da tempada e hai que competir todos os partidos. Non hai moitas probas que facer”.

Su mayor acierto

Su regreso se notará este fin de semana, sin duda, en las filas de un equipo en el que, confiesa, “firmar aquí foi o meu maior acerto. Se boto a mirada atrás sería imposible que escribise algo máis positivo para min, son un afortunado que estou a vivir un soño. Síntome moi ben na cidade, moi querido polo club, compañeiros, corpo técnico...”, añadiendo el orgullo y la responsabilidad que supone el buen hacer del equipo en el ambiente de la ciudad.