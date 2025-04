Las cuatro finales de O Parrulo Ferrol para conseguir un playoff inimaginable

Parecía una quimera, algo impensable e inimiganible a principio de temporada, pero está a cuatro partidos de convertirse en una realidad. O Parrulo Ferrol está a sólo cuatro finales de clasificarse para los playoffs de ascenso a Primera División.



Nadie en el club, ni la directiva, el cuerpo técnico o los jugadores esperaban encontrarse en esta situación casi en el final de la liga. Desde el comienzo de la temporada, todos tenían muy claro que el o­bjetivo principal era conseguir la salvación. Sin embargo, el buen hacer del equipo provocó que, el pasado fin de semana, lograse la salvación y ahora se pueda dedicar a soñar desde el quinto lugar, el último que permite jugar la fase de ascenso.



Por delante tiene cuatro encuentros para ilusionarse. No serán nada fáciles porque hay muchos equipos involucrados en esta pelea, pero si algo caracteriza al conjunto de A Malata es que le gusta creer en imposibles.

Rivales complicados



Su primer oponente será el Barça Atlètic, el séptimo clasificado, y que visita este sábado el pabellón ferrolano (19.30 horas). Aunque por clasificación es un rival directo, ya que sólo se encuentra a cuatro puntos de O Parrulo, lo cierto es que no puede disputar la fase de ascenso debido a que es un filial y su equipo grande, el B­arça, está en Primera División. Esa situación es un arma de doble filo porque puede haber una relajación excesiva, pero ni Gerard Casas ni los capitanes Iván Rumbo y Rubén Orzáez lo van a permitir. Quieren seguir creyendo en esa meta utópica de principio de temporada.



Una semana más tarde, el conjunto ferrolano visita a uno de los rivales más complicados, el Family Cash Alzira, segundo clasificado. Los valencianos, que hace unos años frustraron el intento de ascenso en A Malata, es uno de los oponentes más difíciles, no por su calidad de la plantilla, que también, sino por su forma de jugar. Atrás son un auténtico muro, que apenas concede, mientras que en ataque aprovecha al máximo cada oportunidad que tiene. De hecho, es el segundo equipo menos goleado y el segundo más anotador. Sin duda, la gran prueba de fuego para los “parrulos”.



Una jornada más tarde, y para despedir la temporada regular en casa, los de Gerard Casas reciben al Zambú CFS Pinatar. A priori es un equipo que no se juega nada, pero eso no quiere decir que no haya que luchar hasta el final para lograr un importante triunfo.



Por último, el Levante, otro rival directo, aunque en su caso por una mejor posición en los playoffs, será su último rival. En este choque es muy probable que haya cosas en juego, por lo que los ferrolanos deberán tratar de no ceder muchos puntos en los otros duelos.



De igual manera, los de la ciudad naval deberán prestar atención a lo que hagan Inagroup El Ejido, Entrerríos Zaragoza y Sala 5 Martorell, ya que son los rivales que acechan esa última posición. Si ellos pinchan, será más fácil que ese playoff inimaginable se puede hacer realidad.