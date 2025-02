Correa: "Si no tuviera ganas de estar aquí y de trabajar para revertir la situación, me echaría a un lado"

Róber Correa, jugador del Racing de Ferrol, aseguró que el equipo tiene que volver a la cara que mostró contra el Levante para ganar un partido complicado contra un Córdoba que ataca mucho y muy bien. Además, indicó que toda el equipo tiene ganas de darle la vuelta a la situación y que si no fuese así "nos echaríamos a un lado".

Un paso atrás en el trabajo realizado: "Está claro que el primer resultado y las buenas sensaciones que tuvimos en el campo del Levante fueron espectaculares y que se vio reflejado ese trabajo que hicimos durante la semana. En los dos últimos partidos, te marca un poco que en cinco o diez minutos ya íbamos con el marcador abajo. Es muy complicado para un equipo que está en descenso. Eso te marca un poco los partidos. El equipo tuvo un pequeño arreón el día del Castellón cuando nos pusimos 1-2. Todos pensábamos que íbamos a empatar e incluso ganar. Es cierto que el desgaste físico de todo el partido hace que te pesen las piernas. Ellos, con un detalle nos metieron. El otro día en Miranda empiezan con 2-0. Son un equipo que hacen tres cosas, pero las hacen muy bien. Encima, en su casa son muy intensos y que lo tiene muy claro. Las dinámicas marcan los momentos de ánimo que en el campo se notan. Cuando te pegan un mazazo así, cuesta. A ellos les salió de cara desde el principio. A nosotros nos salió cruz como el día del Castellón y al final te tienes que reponer".

Importancia de atacar y defender bien: "El míster ha dejado muy claro lo que quiere y eso es muy bueno. Se vio el día el Levante con dos líneas de cuatro muy pegadas. Cuando se le escapaba el control a un compañero, estaba otro al lado para recuperar. Eso, cuando te metes en un bloque medio como el que estamos, a lo mejor nos cuesta un poco más llegar. Si tú vas semana a semana ganando y reforzando esa idea, atacas mejor. Estas dos últimas semanas parece que dimos un pasito para atrás de lo que partíamos con él. Entonces, toca empezar otra bien y comenzar sin recibir un gol pronto. Estoy seguro de que si no encajamos al principio, el partido se nos va a poner de cara y vamos a tener ocasiones. Se ha visto toda la temporada. Cuando dejamos la portería a cero somos un equipo muy complicado. Al final, somos más propensos a ganar cuando no recibimos goles. No como otros clubes como el Castellón al que no le importa quedar 4-3 en su campo. Así, a nosotros nos cuesta mucho".

Se aleja la permanencia: "Nos agarramos a que todavía hay puntos en juego. Mientras los haya, hay esperanza. Aquí nadie puede tirar la toalla. Quien la quiera tirar que lo diga, que no pasa nada y que se aparte a un lado. En los entrenamientos hay intensidad y eso te hace creer que la gente sigue confiando y piensa en la salvación. Obviamente no somos tontos. Cuando vienes de una dinámica tan mala, es complicado darle la vuelta a tantos puntos. Pero lo digo de verdad, todos creemos. El cuerpo técnico, que es nuevo, también lo hace y nos anima. Nos ponen cosas positivos todos los días como que somos uno de los mejores equipos de Segunda División en dejar la portería a cero. Son detalles que a lo mejor no se ven y te los tienen que poner para ver las cosas buenas e intentar cambiar la inercia".

Peregrinaje por los distintos campos de la comarca: "No te voy a engaña porque es jodido. Más que nada por el tema de las piernas. Cambia mucho pasar de césped natural a artificial. Ayer, por ejemplo, tuvimos doble sesión y se notó el cambio de superficie. Al final, hay que adaptarse. Yo creo que el club tiene que dar un pasito adelante, igual que nosotros lo tenemos que hacer en el campo. Tengo entendido que se quieren hacer las cosas muy bien, que viene una ciudad deportiva, que eso es fundamental. Ahora en el mundo del fútbol se lleva todo al detalle, la alimentación, el campo y la estrategia. En ese sentido, el Racing de Ferrol tiene que dar un pasito adelante, pero me consta de que lo está haciendo. Cuanto antes lo den, antes se podrá consolidar del equipo en la liga profesional".

Córdoba, un rival que también sale muy fuerte: "El míster reitera mucho que hay que estar atentos a los inicios de los partidos. Contra el Castellón, también lo dijo de que en los primeros veinte minutos suele tener unos arreones muy fuertes. El Córdoba también sale bien y el entrenador ha hecho hincapié en eso. Creo que es cosa de prestar atención, estar metido e intentar cuidar esos pequeños detalles. El otro día el penalti fue mala suerte porque el balón le da a Naldo en la mano, pero le pudo haber dado en la cara o en una oreja. Al final, son situaciones que yo, que he vivido el otro punto de vista que es estar en lo alto de la clasificación, te vienen en contra".

El objetivo de parar a Carracedo: "Al final, todos nos conocemos en la liga. Personalmetne soy un tío que me gusta ver fútbol y sé cómo es. Es un futbolista que es muy vertical, que coge la pelota y encara, que le gusta poner balones a Antonio Casas que es un delantero que se le caen los goles. Los extremos del Córdoba son bastante verticales. Tanto Jacobo como Adilson o Carracedo. Hay que intentar disminuir el tema de que no saquen centros y coger bien las marcas. Si hacemos eso, les quitamos un gran porcentaje de que puedan ganar el partido".

Importancia de jugar en la posición natural: "Siempre lo digo. Soy un jugador de equipo. Si me toca jugar de lateral izquierdo, lo haré, igual que de central o de lateral derecho. Evidentemente no me pueden poner de mediapunta porque para eso no llego (ríe). Cada uno tiene que saber sus limitaciones. Si que es cierto que nos hemos reforzado muy bien en este mercado invernal con Pocho (Emanuel Insúa). También se recupera Brais (Martínez), tenemos a Heber (Pena)... Todo eso está muy bien porque aumenta la competencia del equipo y así se puede subir de nivel. Da igual quien juegue".

Malos resultados en casa: "El otro día lo hablaba con un compañero. No sé porque nos está costando ganar tanto en casa. Quizá puede ser por haber tenido partidos que hemos podido sacar adelante y no lo hemos podido hacer y tienes ahí la presión porque no estamos respondiendo ante nuestra gente como debemos. A nuestra afición no le podemos pedir mucha cosa porque vas a Gijón y te encuentras a no sé cuantas persona. El otro día en Miranda, un viernes, y van treinta o cuarenta personas. Eso es de agradecer. No le podemos pedir más. Es cierto que esa pizca de querer hacerlo bien y darle una victoria como el día del Elche, nos puede. Hemos tenido partidos en los que hemos sido mejor que el contrario, que eso también nos ha penalizado porque hemos tenido puntos para poder dar esa arrancada y nos han cortado los pies. Lo único que les puede decir es que nos intenten animar lo máximo posible, que pasaremos momentos jodidos porque el Córdoba es un equipo que hace los bien en ataque, pero que daremos lo mejor para salir a ganar y que llegue esa victoria".

Importancia de que los fichajes y los que regresan de lesión cojan rápidamente la forma: "Está claro que en el fútbol no hay trucos de magia. Brais viene de una lesión larguísima, Álvaro (Giménez) también tiene una lesión complicada en el tendón del isquio, Fran Manzanara también lleva mucho tiempo parado. Al final, es cierto que en el fútbol tú puedes entrenar muy bien, pero la tensión de la competición sólo la tienes jugando. Al final, tendrán que hacerlo, pero la pena es que hay ese tiempo para poder ir metiéndolos poco a poco. Necesitamos que se pongan lo más pronto posible lo mejor que puedan".

Las ganas que hay en los entrenamientos, no se plasma en el campo: "Evidentemente todos tenemos ganas. Si no las tuviésemos, habría que apartase. A mí me pagan todos los meses religiosamente para estar aquí, Si no tuviera ganas de estar aquí, en un trabajo que me gusta, me iría. Leí una el otro día que comentó un entrenador de que si mentalmente no estás bien, tus piernas siempre llegan un segundo tarde. Es lo que nos está pasando. No te voy a engañar, eso es complicado. A mí me gustaría estar con una soltura en el campo bestial, pero hay trucos de magia en la cabeza. Yo sé que vengo de un año con muchas derrotas y eso te acaba minando. El equipo llega con muchas ganas al partido, pero si en diez minutos encajas dos goles es complicado seguir igual. Es inevitable que te acabe doliendo. Cuando nos vinimos de Miranda en el autobús vinimos todos apenados, con unas caras tristísimas. Somos conscientes de todo lo que pasa. El que diga que no está mintiendo como un piano. Claro que queremos revertir la situación y estamos trabajando para ello, pero no te puedo asegurar que se vaya a dar. Lo que si puedo asegurar es que va a haber trabajo para que eso se intente dar. Eso es lo que está en nuestras manos. Lo otro no lo puedo controlar".

El Córdoba juega de manera similar al Castellón: "Son parecidos, pero no tanto. El Castellón se la juega mucho más. Te marca casi de manera individual a todo el campo y no le importa. Su gente tiene muchos movimientos dentro del campo, se asocian muchísimo y te presionan. El Córdoba es más vertical, buscan más centros al área, llegadas en segunda línea como vimos en el Arcángel. Va a ser un partido muy complicado como todos los de Segunda División. Es una temporada en la que hay equipazos y eso nos va a exigir mucho. Vamos a intentar exigirles en ataque para que ellos no se sientan tan cómodos en su ataque".

Importancia de pensar en el presente: "Evidentemente hay que pensar en el día a día, pero muchas veces vas a tu casa y sin querer te llevas el trabajo. Es irremediable acabar comentándolo. Muchas veces, cuando sales al campo y ves que no ganas el primer duelo, te afecta. Esa sensación de obsesionarte con querer ganar cada acción, te atrapa y te hace que llegues un segundo tarde. Por supuesto hay que salir a dar el máximo. Cuantos más duelos ganes en el partido, más cerca estás de ganar el partido. Esa es una de las claves. Es una guerra individual de cada uno. Cuanto más nos juntemos, estaremos más cerca de ganar".