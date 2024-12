Coraje y ánimo, los mantras de un Naldo de nuevo favorito de la afición

Nunca se podrá saber si la presencia de Naldo en el encuentro ante el Real Oviedo hubiese cambiado el devenir de los catastróficos acontecimientos vividos el domingo en A Malata. La realidad es que el brasileño no pudo formar con sus compañeros en este encuentro, el primero que vio desde la barrera el defensa, por acumulación de tarjetas, y el Racing escuchó el silbato final del colegiado sabiendo, sin tener que revisarlo, que había hecho su peor partido de liga en el momento en el que menos lo necesitaba.

El que este miércoles fue premiado como mejor jugador del pasado mes de noviembre, consiguiendo este galardón Estrella Galicia por segunda ocasión consecutiva, al igual que la afición verde, tuvo que ver este duelo en la distancia y su sensación fue la de “impotente. El partido no fue como nosotros queríamos, me quedo jodido, como cualquier otro que estaba dentro. Creo que podemos perder, pero un poco menos”, señalaba el veterano jugador. El defensa vio, o mejor dicho, no vio, lo que asimismo también echó en falta el resto del estadio.



“El equipo no estaba, no hay mucho que decir”, sentencia, “ahora seguir, trabajar, ver lo que se ha hecho mal y sacar algunas cosas buenas. No podemos revivir mucho el último partido”. Lamerse las heridas no es una opción para el brasileño que ve la nueva maratoniana semana racinguista como una gran oportunidad. “Sporting, Almería, Zaragoza... son complicados pero para mí mejor que sean seguidos, te olvidas del partido pasado y al próximo, ya con las ganas que tenemos de demostrar que somos mejores de lo que demostramos”, añade el futbolista.

Sin dudas



Sin explicación sobre lo ocurrido el domingo en el césped de A Malata, más allá de encontrarse con un Oviedo que anuló por completo a los verdes –”también hay un adversario, que tiene sus propósitos, objetivos, su plan de partido... Nosotros infelizmente no conseguimos sacar nuestro mejor y fue lo que fue”–, el brasileño repite las palabras “ánimo y coraje” para hacer frente, en primera instancia, a esos tres encuentros que restan para el final de la primera vuelta y el parón navideño.

A nivel personal “dentro de esos nueve si sacamos siete, ¡de maravilla! Vamos a buscarlos para estar lo más alto posible y si estamos fuera para ese parón mejor y volver con más ánimos de estas fiestas”, señala el, por segundo mes consecutivo, jugador más valorado por la marea verde, y “si no vamos a buscar poco a poco estar más cerca, tener dos o tres victorias para poder salir”.



Deseando ofrecer una victoria a una afición que arropará de nuevo a los suyos en Gijón, otro apoyo que no falla es de jugadores a Cristóbal Parralo, o al menos el del propio Naldo. “Nosotros vamos a creer siempre en él”, sentencia el defensa, “no podemos dudar y pensar algo distinto de nuestro trabajo”.