Claudia Soriano: “El reto de jugar Liga Endesa es enorme: disfrutémoslo”

La jugadora del Baxi Claudia Soriano forma parte de la prelista de la selección española sub 20 que, a las órdenes de Rubén Burgos, defenderá en Lituania el título conseguido el año pasado en Hungría. Si pasa los cortes, sería la cuarta jugadora del club ferrolano en participar en un Europeo después de Laura Quevedo, María Araújo y Natalia Rodríguez.

Poco descanso habrá tenido con la preparación para estas concentraciones...

No mucho, pero no se trabaja con el nivel de exigencia de la temporada ni de la concentración con la preselección. Son, por decirlo así, unas vacaciones a medias.

¿Cómo fue esa primera concentración en Azuqueca de comienzos de mes?

La verdad es que salí supercontenta de la concentración porque debido al Covid llevaba mucho tiempo sin coincidir con mis compañeras de generación y, aunque dentro de la pista tuvo, como es normal, su dificultad porque son conceptos nuevos, cada una juega de una manera en su club y tenemos que sintonizarnos, agradecí muchísimo verlas a todas y lo pasamos muy bien. Creo que va a ser un verano muy divertido.

Es que el Covid ha impactado de lleno en esta generación, claro.

Sí, porque jugamos el Europeo U16, pero los siguientes nos lo perdimos por la pandemia y, aunque se hicieron variaciones, no fue lo mismo. No hemos acabado de tener otra experiencia completa real.

¿Cuándo se conocerá la decisión definitiva?

Empezamos la concentración grande el 4 de julio, que dura hasta finales de mes, antes del campeonato, que es del 29 al 6 de agosto. Entiendo que será a mediados de mes cuando empiecen los descartes... Lo iremos viendo.



Después de la temporada que realizó, ¿tenía la esperanza de poder estar en este grupo?

Estoy muy ilusionada no solo porque hace mucho tiempo que no competimos en un torneo estándar y que todas estas experiencias son superdivertidas, sino también porque es la última etapa de formación con torneo. Así que tengo muchas ganas de disfrutarlo y aprovecharlo al máximo y, además, me servirá para ponerme en forma para la temporada, que también es importante.

Y después vendrá la temporada y su debut en Liga Endesa. ¿Cómo está viviendo este momento?

Estoy con muchísimas ganas de empezar; de hecho, creo que es la temporada que más ganas tengo de empezar. Aunque sé que me va a costar mucho porque va a haber muchísimo trabajo, quiero que empiece ya y ver de lo que somos capaces, porque vista la plantilla que estamos haciendo creo que puede ser muy divertido: tenemos gente muy buena...

El hecho de que la mitad de las jugadoras repitan con respecto al año pasado tendrá una ventaja en la consolidación del grupo y la adaptación de las nuevas compañeras, ¿no cree?

Totalmente; de hecho, es uno de los puntos más importantes. Somos cinco jugadoras las que continuamos y, después de lo que conseguimos, tengo muchísimas ganas de volver a trabajar con ellas. Creo que va a ser un punto a favor del equipo porque tenemos un gran bloque que ya está acostumbrado a jugar con Lino y la adaptación será más rápida.

¿Qué espera de la temporada teniendo en cuenta que el mercado de fichajes está acelerado y que el nivel sigue aumentando cada año?

Lógicamente hay una parte de mí que se alegra mucho de que cada vez vengan mejores jugadoras y el nivel de las plantillas suba porque eso quiere decir que se está apostando por el baloncesto, y la otra parte está un poco asustada porque sabe que va a ser muy complicado. De todos modos, lo bonito de esta liga es eso: estar jugando con las mejores y que cada semana sea un reto, porque lo va a ser y porque es una oportunidad única; Ferrol se merece estar en Liga Endesa, así que vamos a disfrutar de esto todos juntos.