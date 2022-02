Cinco medallas locales en el Gallego absoluto y sub 23

En Pamplona y en Ourense. La delegación de la comarca se subió al podio tanto en las citas nacionales como en las autonómicas en las que tomó parte el pasado fin de semana. Fue el Atletismo Narón el que logró el doblete en esta ocasión, regresando a casa con una presea en el Campeonato de España de 20 kilómetros marcha y en el Gallego absoluto y sub 23 en pista cubierta.



En la primera de las citas, el naronés Manuel Polo se subió al podio en el grupo de competición máster de la carrera estatal dirimida el domingo en Pamplona, El local firmó un tiempo de 1h51:20 para colgarse la medalla de plata en M45, solo superado por Francisco Parra –Capex–, mientras que en la tabla conjunta el naronés ocupó la trigésimo novena plaza. También estuvo en Pamplona la canterana Noa Díaz, que tomó parte en el Gran Premio de Marcha Ciudad de Pamplona. Una carrera en la que la deportista naronesa, medallista nacional y gallega sub 14, firmó la tercera posición.



Mientras, en las instalaciones de Ourense tuvo lugar el XXXVII Campeonato Autonómico absoluto y sub 23 en pista cubierta, en el que Atletismo Narón y Ría Ferrol sumaron un botín de cinco medallas. Las primeras posiciones fueron para el plusmarquista venezolano Gerson Vidal Izaguirre. El integrante de la entidad naronesa firmó un doblete, al ocupar esta posición de privilegio tanto en la prueba de 60 metros vallas –8.09 segundos– como en salto de altura –1,89 metros–, mientras que en lanzamiento de peso rozó el podio al ser cuarto. Para el Ría Ferrol fueron tres medallas de plata, las que lograron sus atletas Diaou Diallo, Xiana Lago y Alicia Barreiro. La primera, que partía como favorita al contar con el mejor registro en triple, tuvo que conformarse con el subcampeonato, al ser superada por otra de la candidatas, Alba Cuns –Playas de Castellón–, esta firmó un 12,72 por el 12,18 metros de la naronesa.



En lanzamiento de peso, Xiana Lago poco pudo hacer ante una Raquel Villa –Celta– que batió en Ourense su mejor marca personal, para dejarla en 13,36 metros, mientras que la del Ría se quedó asimismo muy cerca de su mejor registro, con 12,23 metros. En el caso de su compañera Alicia Barreiro la plata firmada por la local casi supo a oro, ya que la ferrolana terminó con un tiempo de 57.89 en los 400 metros, bajando una mejor marca que estaba en 58.41 segundos.



Rozando el podio, en el cuarto lugar, acabaron su concurso Antía Martínez –60 metros vallas– así como los naroneses Paula López –200–, Thiarle Gabriel Gomez –400– y Aitor Fernández –pértiga–.