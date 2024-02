La cantera del Rugby Ferrol, entrenando entre vías

Darle la vuelta a las circunstancias y sacar lo positivo de una situación, a priori, poco favorable es lo que ha hecho el Rugby Ferrol en esta campaña con su formación sub 14. Con el canterano y jugador del primer equipo Santiago Renard al frente de esta joven escuadra este ejercicio, el medio melé del grupo ajedrezado le ha dado un giro al trabajo de este equipo. Así, si gran parte de las personas podrían pensar que el desplazamiento desde Ferrol en tren supone invertir más tiempo del necesario en un viaje a A Coruña y comarca, Renard y sus jugadores han demostrado que ese tiempo “extra” puede ser muy beneficioso.



El jugador local, de 19 años y que forma en la entidad de A Malata desde hace diez, y su equipo, que forman en el grupo norte de la Liga Galega, han sabido aprovechar estos desplazamientos a A Coruña y el último el pasado fin de semana a Culleredo para estrechar lazos y hacer de estos viajes una aventura. “En verano fui muchas veces en tren con mis amigos y pensé que a ellos les podía gustar”, comenta Renard,, “y como los desplazamientos en esta liga son cerca y el club no pone buses, pensé en que era una forma de hacer equipo, y el tren sale más barato que el bus y nos deja a cinco minutos del campo. Todo perfecto”, comenta el jugador.



Y es que este viaje, que a priori puede parecer que tiene poco de extraordinario, para los jugadores locales es una nueva experiencia y tan redonda que “ya me lo piden”, comenta entre risas Renard. “Los chavales van jugando al Uno o al dominó en el tren, es diferente al bus”, señala un técnico que se estrenó en septiembre como entrenador de base de una formación “que es una piña, no hay malos rollos y son todos amigos”.

Su última “excursión” fue el pasado fin de semana para disputar un triangular con CRAT y Mareantes, unos amistoso que llegaron para demostrar a sus jugadores que cuentan con el nivel suficiente para estar entre los mejores, después de la dura derrota vivida la semana anterior. Y sus jugadores así lo hicieron, ganando a los herculinos y cediendo ante los de Pontevedra por sólo siete puntos. Un viaje en el que asimismo los ferrolanos tuvieron tiempo para jugar una pachanga en un campo cercano y también para llevar a cabo labores de rescate de una pelota “escapada” al río.



Renard, que llegó a Ferrol con siete años procedente de Madrid, y que no hace tanto estaba en la piel de sus ahora pupilos, saca provecho de esas recientes experiencias para “engancharlos”. “Intento hacer lo que a mí y al equipo nos gustaba y de lo que no, hacer menos·”, confiesa el jugador, “lo principal es que se diviertan. Yo recuerdo cuando hablábamos en las jugadas, el vestuario, el camino a casa...”. El medio melé quiere que sus jugadores atesoren recuerdos como los suyos y esos, en principio, normales viajes en tren se convierten en jornadas no sólo deportivas, sino en grandes historias que contar.