La cantera, pilar principal para el Intasa de Pablo Parga

“Vuelvo a casa y a ver qué tal se da”. El ourensano Pablo Gómez Parga, más conocido como Parga, inició la pasada semana la pretemporada con muchos de los que hasta hace tres años eran sus compañeros, pasando ahora a ser sus pupilos. Vuelve a la pista de San Sadurniño pero ahora lo hace a su banquillo, en calidad de primer entrenador –ya había “echado una mano” en otras campañas– y conociendo cada milímetro de la casa del Aldebarán.



Y lo hace en una campaña que será “complicada y de transición”, como señala el de Ourense, que tras dos años en el “exilio” vigués –”en donde viví una experiencia muy bonita y estuve muy contento”–, consigue quitarse la espina de dirigir a la primera formación del Club Aldebarán. “Me apetecía entrenar aquí, pero en su momento no surgió y me fui para otro equipo –Vigo–”, comenta Parga tras su jornada matutina de trabajo de ayer, “este año quería un cambio de aires y vengo con muchas ganas”.

Las mismas que tienen todos esos jugadores que durante estos días han estado preparando una nueva campaña en Superliga 2, la categoría de plata del voleibol estatal, y que serán todos viejos conocidos para la afición de San Sadurniño Y es que el momento económico por el que atraviesa el club, y su firme apuesta por “sacar” a gente de su cantera, hace que, a diferencia de otras campañas, no se vayan a producir más fichajes. “Los que están ahora, es lo que hay”, apunta el técnico que sustituye al lucense Diego Taboada en el banquillo.

Veteranos y novatos

¿Y quiénes son? Renovando respecto al pasado año estará Aba y el colombiano Luis Meza, mientras que Manuel Gomes, Roi o Tacón –con sus circunstancias laborales– continuarán en una gran familia azulona en la que los canteranos Lucas Wünschmann –asimismo retornado de Vigo al igual que Parga–, Marcos Blanco, Alejandro Vizoso o Pakito, marcarán el camino a otros jugadores de la base, cadetes de segundo año, como Samuel López, Duarte Lourido, Anxo Fojo, Iván Dopico, Julio Anidos y Gabriel Campos, que están estos días haciendo la pretemporada con el primer equipo, y a los que ya entrenó el propio Parga en categorías inferiores.

Una mezcla de veteranía y juventud que será con lo que salga un Intasa que, como bien señala el técnico, ha estado siempre arriba en las últimas campañas en Superliga 2 de voleibol, y en esta “siendo realista, con lo que tenemos vamos a tirar”, señala, eso sí “vamos a competir, pero sin volvernos locos. Hay que trabajar todos los días y cuando llegue el fin de semana competir con quién sea”.



Además

El entrenador ourensano, además de dirigir la primer plantilla, ayudará a Anxo Pérez con, precisamente el equipo cadete, así como los juveniles, de cara a “controlar” a los jugadores que, en un futuro, podrían dar el salto. Por su parte, Saulo Costa seguirá al cargo de las escuelas de Cedeira y Ortigueira, así como de otros equipos, una tarea en la que también estará el fundador del club y propulsor del voleibol en el Concello, Manolo Seco.

Partidos: Los locales medirán fuerzas con el Emevé de Lugo

El Intasa tenía previsto esta semana la disputa de su primer amistoso de esta pretemporada, ante el grupo del Emevé de Lugo, si bien finalmente la disputa del Torneo Internacional lucense ante el SC Espinho luso llevó a ambos grupos aplazar este partido. Los de San Sadurniño y los de Lugo cambian esta cita para la próxima semana, todavía en fechas por determinar.

Un conjunto lucense con el que también se verán las caras en el torneo de San Sadurniño –además de la Textil Santanderina– que habitualmente se celebra a finales de septiembre.