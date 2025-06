Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol: “El Grupo Élite sigue invirtiendo y creyendo en Ferrol”

La marcha de Mouriz, el nuevo director deportivo, la campaña de abonados y la ciudad deportiva fueron algunos de los temas tocados en la espera comparecencia del presidente. Sobre la marcha de unos de los pilares sobre los que se asentaba el proyecto del Grupo Élite, el dirigente señaló que “hay que estarle muy agradecido. Vino en un momento muy difícil, con una crisis importante y supo darle la vuelta. Es un trabajador infatigable, lo ha demostrado estos años y ha dejado al club mejor de lo que estaba”.



El gran hueco dejado por el de Lugo se llenará, como bien apuntó Ansede, que quiso dejar bien claro su ferrolanismo, “en un par de días. Está en la recta final. Estamos con unos flecos y pronto llegaremos a un acuerdo”. Un nombre que llegará con “la ventaja de saber con quién va a trabajar. No hay incompatibilidades”, en referencia a la llegada de Pablo López antes que él.



Sobre la ciudad deportiva, y sin querer dar datos no concluyentes, el presidente apuntó a que “esperamos este año estar trabajando allí. ¿Cuándo? Que el primer campo esté lo antes posible. No digo en agosto por no arriesgar”, señaló sobre un proyecto a tres fases, a la espera de comenzar esa primera con los campos de entrenamiento, anexos y edificio de vestuarios. “El Grupo Élite sigue invirtiendo y creyendo en Ferrol”, sentenció un dirigente que situó como fecha más que probable el lanzamiento de la campaña de abonados a finales de este mes. “Queremos que todo el mundo cabalgue de nuevo en las olas ferrolanas”, apuntó siguiendo con este símil marino al añadir que “vamos a surfear de la mejor manera posible la Primera RFEF”.