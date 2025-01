Candela Pérez Dopico, plata en el Europeo sub 10 de surf: “Veía pasar a la gente que iba a surfear y yo quería probar”

Candela llega después de uno de esos duros entrenamientos en diciembre en las aguas de Pantín, que poco o nada tienen que ver con las que fueron escenario del Campeonato de Europa sub 10 de surf en la competición celebrada en la playa de Las Américas, en Tenerife, y en el que la joven pontesa se hizo con la segunda posición.



Su progresión en esta disciplina queda patente con este metal –que se une a, entre otros, un bronce nacional y otro gallego en 2024–, y sus dos años “a lomos” de una tabla parecen muchos más, tanto por resultados como por el desparpajo también fuera del agua de esta alumna aventajada del RSM Surf School. Con diez años y dos sobre las olas, para Candela su experiencia canaria le ha traído muchas más ganas de seguir aprendiendo y, por supuesto, de volver a esas aguas.



“Es más fácil que surfear en Pantín”, relata la joven “rider”, “son olas distintas diferentes, más fáciles, pero lo peor son las rocas y allí tenía que tenerlas en cuenta, porque igual pillaba una ola, llegaba hasta abajo y daba con una roca. Ya terminé encima de una”, relata Pérez con naturalidad. El ambiente de una cita de estas características así como el “clima y la temperatura del agua”, fueron algunas de las cosas que más le gustaron a la deportista, incidiendo en que “es muy diferente a entrenar en Pantín con frío en invierno. En Tenerife el agua está mucho más caliente y hace sol”.



La integrante de esta escuela valdoviñesa hizo frente a este Europeo con unos nervios que, como señala su padre Sergio, son muy habituales en ella antes de competir. ¿Los motivos? “Quiero pasar de ronda y quiero ganar”, sentencia Candela. Y muy poco le faltó en esta final continental a la de As Pontes, que en su debut internacional “no pensé que fuera a quedar segunda, porque había niñas que eran muy buenas y me podían ganar muy fácilmente”, recuerda. “Yo quería quedar de primera, pero por nada ya no pude. Pillé una ola con bastante puntuación y después me faltaba un poco, y la que estaba primera me estaba marcando y no me dejaba pillar olas. ¡Sólo me quedaba un poquito!”.



Y eso en su segundo año en la disciplina. Eso sí, un deporte que, como relata la propia surfista “ya me gustaba. Me gustaba ver cómo la gente se ponía de pie. Veía pasar a la gente que iba a surfear y yo quería probar. A mí, algo que veo y creo que me gusta, lo quiero probar”, subraya.





Del paipo a la tabla

Su entrada en este deporte fue tardía, en comparación con el tiempo previo de insistencia, como así les recuerda a su padre y a su madre Cris. “Iba con un bodyboard y me intentaba poner de pie” cuenta Candela, “y una vez por un cumpleaños pedí un skate y me trajeron uno de esos pequeñitos”. “Estuvo varios veranos con el paipo para todas partes. Sí que le gusta probar de todo, cualquier deporte” apunta su madre.



Con tres días a la semana, como mínimo, de entrenamientos y otro de seco –”hago surfskate en el pabellón de Meirás. Es como una minitabla, con ruedas más grandes y se mueve para los lados, para hacer los movimientos de surf. Y se me da muy bien”, cuenta Candela–, “siempre procura darse cuatro bañitos”, relata su padre, “y ya en verano casi todos los días. Ahora en invierno, con los estudios y con la situación del mar, condiciona más”. Una dedicación con la que su familia ya bromea “para el año te pondremos una tienda de campaña en Pantín porque... Le vimos el pelo en casa cuatro días”.



Con la casa de su técnico Rubén Sanmartín como centro de operaciones en el crecimiento de su pasión por el surf, es lógico que, uno de los sueños, o más bien metas, de Candela sea el de, algún día, poder entrar en el agua cuando suene la bocina del Pantín Classic. “Sí, molaría mucho. Voy todos los años a verlo desde que empecé a surfear”, cuenta la joven deportista.



Y si bien su presencia en la cita internacional valdoviñesa, en su playa, es un plan a largo plazo, a corto, Candela, con su subcampeonato europeo debajo del brazo, abandona esta categoría sub 10 que tantas alegrías le ha dado para una sub 12 en la que “casi hay no hay niñas y no se van a poder hacer muchos campeonatos”, señala, aunque ya con un plan B: el de dar un posible salto sin red a sub 14.



Eso sí, Candela no quiere dejar pasar la oportunidad de animar, especialmente a las chicas, a sus amigas, a todas, de probar este deporte. “Que prueben cosa nuevas”, dice la pontesa, “hay muy buen ambiente y nos lo pasamos muy bien”, en cualquier época del año, verano e invierno, y con Pantín esperándolas.

Rubén Sanmartín, RSM Surf School: “Tenemos una hornada propia de la comarca muy buena”

El RSM contó también en Canarias con sus canteranos Ana y Lucas Piñón –júnior–, el también sub 10 Mateo Sanmartín –”el más joven del campeonato”, con siete años, y que finalizó quinto– y su padre Rubén Sanmartín, en Euromáster –él mismo llegó un día más tarde de lo esperado a Canarias porque un rayo cayó sobre su avión en Santiago–, si bien con resultados más discretos que Candela, y con Anita entrando en liza con fiebre –”fue por pundonor, de carácter ganador”, señala su entrenador–.

Pérez y Mateo Sanmartín / Cedida



“Tenemos una hornada propia de la comarca muy buena y que empieza ya a florecer”, apunta el técnico, que suma ya siete años con esta escuela –organizando, además, el Campeonato Chiquipro– y que este año dará sus primeros pasos como club. “Seguiremos siendo escuela toda la vida, pero el club nace para que estos niños tengan acceso a tablas, trajes, viajes y puedan moverse”.

Con una filosofía clara de trabajo, implementando ejercicio en seco, videocorrecciones, etc. y fomentando el deporte base –al igual que en otra comunidades como Canarias, País Vasco o Cantabria–, Sanmartín espera llegar a “ese top, por lo que se necesita empezar pronto”. “Aquí hay gente que ya se ha preocupado bastante por eso, Luis Rodríguez, Occy, Kako...”, señala, que asimismo avanza que “se nos acerca un año importante. Hay varios chavales que van a dar que hablar”.