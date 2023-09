El camino de Miguel Alvariño a París 2024 se complica

La Real Federación Española de tiro con arco ha hecho público esta semana el sistema de selección del equipo nacional de recurvo para la temporada 2023/2024. Campaña, cabe recodar, olímpica y en la que se conocerán los nombres de las personas que representarán a España en los Juegos de París. Una cita para la que el ente federativo cuenta ya con las plazas individuales logradas por el pontés Miguel Alvariño y la tarraconense Elia Canales.



Este equipo mixto fue el ganador en los pasados Juegos Europeos de Cracovia, si bien, y como ya había dejado claro la Federación, estas plazas no son nominativas y dependían de los criterios ahora anunciados. Un documento que compromete la participación del arquero de la villa en el camino hacia París. Un tirador que, hace poco más de un año, se hacía con el número uno del ranking mundial, siendo el primer español en lograrlo.



Uno de los principales puntos que dificulta la presencia de Alvariño en este camino hacia la capital francesa en este documento de catorce páginas es, en prácticamente su último párrafo, la inclusión de unas “Consideraciones importantes”.

Tres meses fuera



En éstas se señala que “una vez finalizado el sistema de selección –conformado por cinco pruebas a disputarse en tres fases– los deportistas clasificados en los cuatros primeros puestos tendrán que incorporarse a una concentración permanente en la Residencia Joaquín Blume –en Madrid–, desde el domingo 24 de marzo y hasta que finalicen sus opciones de poder participar en los Juegos Olímpicos de París”.



Esto es tres meses, hasta finales de junio, fecha en la que se disputará la Copa del Mundo de Antalya, y en la que asimismo se celebrará el torneo de cuota para la obtención de la plaza por equipos. Cabe recordar que Alvariño, que sumó media docena de medallas internacionales el pasado año, no se encuentra inmerso en esta disciplina del centro de alto rendimiento madrileño –en la que sí está, por ejemplo, el también pontés Daniel Castro y el resto de los que fueron sus compañeros en el combinado estatal Pablo Acha, Andrés Temiño, Ken y Yun Sánchez y Javier Mérida–. El pontés tendría que cambiar así completamente su preparación, ya que aquí la haría con su entrenador habitual, Xaquín Mira, para pasar a estar a las órdenes de Elías Cuesta, amoldándose a lo trabajado antes, durante y después de su llegada a Madrid. Una situación que complica, y mucho, la preparación del pontés, entrenamientos, dieta, viajes, etc.

El ente, decisivo



Todo esto, evidentemente, en el caso que Alvariño consiga una de las dos primeras plazas del citado selectivo –en el anterior fue primero con bastante holgura–. Y es que serán estos los arqueros que acudan a las tres Copa del Mundo –incluida la citada de Antalya–, ya que la tercera y cuarta plaza serán otorgadas entre los deportistas de la “fase final designados por la Comisión de Alta Competición, no teniendo por qué ser los mismos en cada una de las pruebas y no teniendo por qué seguir el orden de clasificación del sistema de selección”, reza el documento oficial federativo. Esto quiere decir que el pontés podría incluso no estar ni presente en el trofeo turco en el que se pone en juego la plaza olímpica por equipos, si no ocupa, como se señala antes, una de las dos primeras plazas, y si no es elegido por la Federación.



Asimismo, en esta prueba clasificatoria de Antalya, será el propio ente federativo el que elija a tres de los cuatro arqueros que disputarán la cita por formaciones, haciéndolo incluso antes de la celebración de la fase clasificatoria –es habitual que el equipo se conforme con los tres mejores deportistas, precisamente, en este “round”–. Estos tres tiradores serán los que consigan la plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, si se logra, ya que en este caso, a diferencia de las firmadas por Alvariño y Canales en los Juegos Europeos, estos lugares sí que serían nominales.



Si esta plaza por equipos se logra por ránking mundial, “los convocados para los Juegos se decidirán a criterio técnico de la Comisión de Alta Competición” y si no se consigue por formaciones, los citados lugares individuales firmados en Cracovia serán asimismo designados por la citada comisión entre los arqueros presentes en el torneo final cuota de Turquía. Mucho que remar para, quizás, morir en la orilla.