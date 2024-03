Miguel Alvariño se retira de la carrera a París por salud mental

El arquero Miguel Alvariño ha confirmado este domingo en redes sociales su retirada del ciclo clasificatorio para acceder al equipo de España para los Juegos Olímpicos de París, a celebrar este año, con el objetivo de "preservar mi salud mental".



El deportista de As Pontes, olímpico en Río de Janeiro, ha comunicado así su baja de los clasificatorios: "Tras "varios meses peleando contra mí mismo y mis pensamientos negativos para sacar fuerzas de todos los sitios para afrontar el reto".



"Este fin de semana me he dado cuenta de que necesito preservar mi salud mental frente al agotamiento psíquico que acumulo desde hace unos años", ha indicado en su mensaje, en el que ha sostenido que este "fin de semana he sentido que el vaso estaba a punto de rebosar y me debo a mí mismo priorizar mi salud".



Alvariño, en la actualidad en la plaza 18 del listado mundial de arco recurvo, ha apuntado que la "gente que me quiere me aconseja parar, tomar distancia y reflexionar sobre mi futuro, como persona primera, luego como deportista", y ha opinado que cree que tiene que "hacerles caso esta vez más que nunca".



Pese a que el arquero ha expresado que "abandonar nunca ha estado en mi diccionario" y que quiso "morir con las botas puestas", ha reconocido que es "más humano de lo que yo mismo pensaba" y que diez años "consecutivos en el equipo nacional, año tras año peleando contra viento y marea, siempre sometido a juicio y presión, hacen mella".



"Aunque lo he intentado tapar desde hace un tiempo, tengo que reconocer que no me encuentro bien", ha reseñado el deportista, que ha mostrado su deseo de "pensar que esto no es un adiós y solamente es un hasta luego, pero el tiempo dirá cuál es la decisión correcta y hacia dónde debo ir".



Miguel Alvariño ha agradecido el apoyo de amigos, compañeros, patrocinadores y todas las personas "que han colaborado y contribuido a los éxitos de estos años, también a los que no, porque me han hecho más fuerte y sobre todo mejor persona".



El arquero ha recordado que puede "presumir de 26 medallas internacionales" y que se siente "honrado y orgulloso del camino recorrido" y ha pedido a sus seguidores que le permitan "desconectar un tiempo, alejarme, tomar perspectiva y ver qué camino debo seguir".



"Esta semana he tenido un choque de dos grandes consejos y lemas que siempre he aplicado a mi vida, el esfuerzo no se negocia y la salud es lo primero, esta vez ha ganado el segundo", ha admitido el deportista.